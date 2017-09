Freilicht-Schauspiel zum Glaubenskonflikt in Ickelsheim

Mit Herzblut hat die Theatergruppe Geschichte lebendig gemacht - vor 1 Stunde

ICKELHEIM - Religiöse Welten prallten am Wirtshaustisch aufeinander. So begann das Wandel­theater im Zeichen der Reformation, das auf den Ereignissen des Jahres 1595 basiert. Gespielt wurden die ein­zelnen Szenen von einer eigens gebil­deten Theatergruppe der Ickelheimer Dorfgemeinschaft. Als inhaltliche Grundlage dienten die Nachforschun­gen des Historikers Ulrich Herz.

Angesichts der Androhungen des Schultheißes drehen viele Familien Ickelheim den Rücken zu und wandern in protestantische Gebiete ab. © Elke Walter



Angesichts der Androhungen des Schultheißes drehen viele Familien Ickelheim den Rücken zu und wandern in protestantische Gebiete ab. Foto: Elke Walter



Bei strahlendem Sonnenschein be­gleiteten zahlreiche Zuschauer das Freilicht-Schauspiel anlässlich des Re­formations- Jubiläums. Ickelheim ge­hörte wie berichtet im 16. Jahrhun­dert zum Herrschaftsgebiet des Deut­schen Ordens und war somit katho­lisch geprägt. Aber auch hier liebäu­gelten die Bewohner, trotz der Andro­hung drakonischer Strafen durch den Schultheiß (Uwe Nickel), mit der lutherischen Gedankenwelt. Nicht sel­ten gab es daher Ärger, wenn der evan­gelische Illesheimer Pfarrer (Her­mann Eßel) im Dorfwirtshaus seine anklagenden Reden hielt. Zu viel für den Amtsvorstand des Ordens, der die­sen kurzerhand verhaften ließ. Die Wirtshaus-Szene, die in knappen Sät­zen zum Teil recht deftig auch das Kernproblem umriss, sorgte für viele Lacher beim Publikum.

Der Schultheiß, ein Mann ohne je­den Skrupel, untersag­te den Bewohnern zum Beispiel auch den Besuch evangelischer Gottesdienste in den umliegenden Ortschaf­ten oder zwang sie, ihre Kinder zum katho­lischen Ordensschulmeister zu schi­cken. Trotz aller Härte begannen sich die Bewohner allmählich zu wehren. Von den rund 50 Familien im Ort ent­schlossen sich 38, den Ort mit Hab und Gut zu verlassen, um ein Leben nach Martin Luther führen zu können oder aber auch, um einer der drakoni­schen Androhungen durch den Schult­heiß zu entgehen. Mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail hat die Dorfgemein­schaft die Geschichte der Reformati­on in ihrem Heimatort erzählt, genau­er spielerisch lebendig werden lassen.

"Das Streitpotenzial war enorm hoch"

Neben der Szenengestaltung über­zeugten auch die historisch angelehn­ten Kostüme, deren Ausstattung weit­gehend von Karin Kerner stammte, die auch als Moderatorin durch die Veranstaltung und die Zuschauer von Station zu Station führte. Darüber hin­aus leitete sie die Pro­ben. Das Wandeltheater, bei dem die Besucher von Szene zu Szene mitgingen, endete in der St.-Georg-Kirche mit einer kurz­en Vorstellungsrunde und Dankeswor­ten an die Akteure. Im Anschluss dar­an fasste Ulrich Herz, Lehrer für Geschichte am Georg-Wilhelm-Stel­ler- Gymnasium, noch einmal kurz die Entwicklung der Reformation in Ickel­heim zusammen. Der Bad Windsheimer Ortsteil, so ergab seine Suche in diversen Archi­ven sowie dem Kirchenbuch der Gemeinde, lag im Grenzbereich zwei­er Territorien, dem evangelischen der Ansbacher Markgrafen und dem Hoheitsgebiet des katholischen Deut­schen Ordens.

"Es gab ständig Ausein­andersetzungen zwischen beiden Lagern. Das Streitpotenzial war enorm hoch", sagte der Historiker. Während des Dreißigjährigen Krieges pendelte die Geschichte hin und her, der Ort war vermutlich nie eindeutig evangelisch oder katholisch gewesen. "Erst die Vereinbarungen zum West­fälischen Frieden im Jahr 1648 setz­ten dem Wechselspiel ein Ende", betonte Ulrich Herz, "ab jetzt sollte der Landesherr die Religion in seinem Gebiet bestimmen und so wurde Ickel­heim 1649 doch noch protestantisch."

Hinweise auf diese Vergangenheit, besonders auf die Hinwendung zum evangelischen Glauben, finden sich bis heute noch in dem Ort, der sich auch spielerisch erinnert.

Elke Walter