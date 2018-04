Frühlingsfest in Windsheim: Zeltbetreiber will wiederkommen

BAD WINDSHEIM - "Aus unserer Sicht ist es spitze gelaufen. Wir würden gerne wiederkommen": Festwirt Bastian Schuhmann ist mit dem Frühlingsfest in der Kurstadt sehr zufrieden gewesen. Er kündigt sein Wiederkommen an.

Jeden Tag sorgen Bands, wie hier Volldampf, im Festzelt für Unterhaltung. Das Programm kommt in Bad Windsheim an. © Foto: Wolfgang Grötsch



Den Start am Osterwochenende bezeichnet Schuhmann als eher verhalten, das nass-kalte Wetter hielt doch einige Besucher fern. "Dann hatten wir richtig Glück mit dem Wetter." Die Bänke im Zelt und bei herrlichem Sonnenschein vor allem am vergangenen Sonntag im Biergarten waren sehr gut besetzt. Die Nacht der Tracht sei am Samstagabend kühlen Temperaturen zum Opfer gefallen. Generell sei sein Konzept mit Bedienung an den Tischen gut angekommen bei den Bad Windsheimern, sagt Schuhmann.

Zu Beginn seien die Besucher noch "vorsichtig gewesen". Manche hätten darüber gemeckert, "dass wir etwas höherpreisig sind". Denen habe er erklärt, dass das Konzept und das Angebot mit den verschiedenen Musikgruppen und DJs finanziert werden müsse. Und als sie gemerkt hätten, dass sie am Tisch bedient werden und alles reibungslos klappt, hätten sie die Preise auch akzeptiert, sagt Schuhmann. "Die Bad Windsheimer sind ein gutes Publikum. Geschäftlich gesehen ist Bad Windsheim kein Katastrophendorf. Ich kann nicht meckern." Deshalb möchte Schuhmann auch wiederkommen. Sicherlich zum nächsten Frühlingsfest, dann wieder mit dem kleinen Zelt. "Das hat gereicht." Wahrscheinlich aber sogar schon zur Kirchweih im August mit einem großen Zelt.

Die Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH hat bereits angefragt, wie Veranstaltungsleiterin Sabine Hahn bestätigt. Noch muss Schuhmann "Verfügbarkeiten prüfen". Denn zu diesem Termin bestreitet er bereits zwei weitere Feste. "Es sieht aber gut aus", sagt er. "Wir sind in Verhandlungen", bestätigen Schuhmann und Hahn. Etwas feilen werde der Festwirt bis zur Kirchweih noch an der Optik im Inneren des Zeltes. Da habe er schon Ideen, für Bar und Ausschank.

