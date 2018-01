Fünfmillionster Gast in Franken-Therme Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Auf den Tag genau elf Jahre und einen Monat nach ihrer Eröffnung hieß die Franken-Therme Bad Windsheim den fünfmillionsten Gast willkommen. Vom Jubiläumsempfang überrascht wurde das Ehepaar Gerlinde und Kurt Albert aus der südhessischen Weltkulturerbe-Stadt Lorsch an der Bergstraße.

Gerlinde und Kurt Albert stoßen mit Thermengeschäftsführer Hubert Seewald und Bad Windsheims Erstem Bürgermeister Bernhard Kisch als fünfmillionste-Besucher auf das stolze Therme-Jubiläum an. © Harald Munzinger



Zum besonderen Anlass war Erster Bürgermeister Bernhard Kisch in die Franken-Therme gekommen, in der die Kasse dem im Hintergrund mit Blumen und Präsenten wartenden Empfangskomitee signalisierte, dass mit dem Paar die magische Zahl erreicht war. Das war denn auch überrascht, als es nicht wie gewohnt das Drehkreuz passieren konnte, sondern sich unvermittelt von Kameras umgeben sah.

Das besondere Ereignis sollte ja über Print- und andere Medien verbreitet werden. Wobei sich Bürgermeister Kisch und Thermenchef Hubert Seewald besonders freuten, dass der Fünfmillionste auch zugleich ein "Mustergast" sein sollte, den man sich in der Kurstadt wünsche. Für diese haben Touristen mit Übernachtungskosten, Verzehr und Einkäufe - die Kisch ebenso werbewirksam empfahl, wie etwa das Wintertheater oder "Windshemia"-Sitzungen - den mehrfachen "einkömmlichen Effekt", mit dem sich immer wieder hohe Investitionen neben den Betriebskosten "rechnen". Die nächsten stehen mit der Modernisierung und Erweiterung des "Hochsolebereiches" an, die mit 7,5 Millionen Euro veranschlagt sind.

220 Kilometer zu Frankens "Totem Meer"

Genau der ist es, der es den Alberts (beide 61 Jahre alt) besonders angetan hat, da er bei rheumatischen und Hauterkrankungen von Gerlinde Albert ausgezeichnet und vor allem nachhaltig wirke, wie sie dies nach mehrtägigen Besuchen zu schätzen weiß. Über 220 Kilometer hat man dazu nun schon zum vierten Mal in Kauf genommen, nachdem auf das "Tote Meer in Franken“ durch die Empfehlung eines Arbeitskollegen und das Internet aufmerksam geworden war.

Von drei tollen Besuchen im Sommer schwärmt Gerlinde Albert. Herrlich seien diese mit Salzsee und Warmwasserbecken mit Musik gewesen, das Gesamterlebnis Therme "einfach Klasse". So ist man erneut für vier Tage angereist, hat sich nach Ferienwohnung und Hotel am Stadtrand diesmal bewusst für die Altstadt entschieden, von der sich das Paar ebenso angetan zeigt, wie von der fränkischen Küche.

Markante Daten in der Thermen-Geschichte

Begeisterung, die Bürgermeister Bernhard Kisch und Thermengeschäftsführer Hubert Seewald nur zu gerne vernahmen, die sich erst zum Jahresende darüber freuen konnten, dass die 440.000-Besucher-Marke "wieder geknackt" werden konnte und 2017 damit das bisher zweitbeste Jahr sein sollte. So rechnet man schon hoch, wann der 5.555.555ste Gast willkommen geheißen werden könnte. Der 4.444.444ste war am 20. Oktober 2016 begrüßt worden, nachdem man den Viermillionsten am 30. Oktober des Vorjahres "verpasst" hatte. Am 18. März 2011 war die Zwei-Millionen-Marke erreicht, am 4. Juli 2013 jene der Drei Millionen gefeiert worden, wie die noch junge Thermengeschichten von markanten Daten geprägt ist. In der ist der 3. Januar 2014 mit dem bisherigen Tagesrekord von 2361 Besuchern verzeichnet, der Februar 2012 mit 45.442 Gästen der Rekordmonat.

Hatte die Therme im ersten Jahr (2006) schon mit 270.576 Besuchern selbst kühne Erwartungen übertroffen und manch skeptische Stimme in der Planungs- und Bauphase verstummen lassen, war dies nur der Anfang der Erfolgsgeschichte, in der seit 2008 die 400.000 Gäste nicht mehr unterschritten wurden, 457.045 im Jahr 2016 den bisherigen Rekord markierten. Mit diesen Zahlen ist auch die Therme gewachsen und weitere ehrgeizige Ziele sind schon anvisiert.

Für die Alberts steht nach besten Erfahrungen fest, dass der überraschende "Jubiläumsbesuch" mit natürlich freiem Eintritt nach dem Begrüßungssekt nicht die letzte Visite in der "Franken-Therme" sein wird. Die freut sich über einen großen Einzugsbereich, in dem bis zu zwei Stunden Anfahrt in Kauf genommen werden, wie es Kathrin Bergmann ermittelte. Stark frequentiert werde die Therme - für Bürgermeister Kisch "nicht nur eine Wohnfühl-, sondern auch Gesundheitseinrichtung" - aus dem Raum Nürnberg und Würzburg bis Craisheim/Schwäbisch Hall. Sie schlägt sich auch spürbar in der Bilanz der Tourismusverbände Steigerwald und Romantisches Franken nieder.

