Furioser Start der Bad Windsheimer Narren

Erste Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Windshemia mit vielen Höhepunkten - vor 6 Stunden

BAD WINDSHEIM - Die Narren der Windshemia haben das Zepter in der Kurstadt wieder übernommen. Bürgermeister Bernhard Kisch übergab Prinzessin Petra II. und Prinz Christian III. im Kur- und Kongress-Center symbolisch den Rathausschlüssel. Mit einer umfangreichen Tanz- und Büttenreden-Revue startete die Karnevalsgesellschaft Windshemia (KGW) am Samstag mit der ersten Prunksitzung in die Session.

Der Windshemia-Chor im Märchenfieber: Lokalpolitische Ereignisse aus Sicht des kleinen Mogli im Dschungelbuch. © Foto: Elke Walter



Das gut vierstündige Programm zeigte sich abwechslungsreich, humorvoll und mit lokal schillerndem Anstrich, gleichzeitig tänzerisch auf sehr hohem Niveau. Die Windshemia empfahl sich als Faschingsgesellschaft, die nicht nur für den schnellen Auftritt plant, sondern mit großem Einsatz und ganz gezielt auf dauerhaften Erfolg setzt. Dazu gehört unter anderem die Förderung des Nachwuchses. Schon die Kleinsten bestechen mit tänzerischem Ausdruck und machen es den Großen nach.

Den Abend eröffnen durften die siebenjährige Lissi und ihr zwei Jahre älterer Tanzpartner Karl mit einem Tanz-Duett, das das Talent der beiden Youngsters schon sehr deutlich machte. Beide waren später auch in der Purzelgarde beziehungsweise der Jugendgarde zu sehen.

Gruppen verschiedenen Alters, etwa als Purzel-, Jugend-, Junioren- oder Prinzengarde, und damit verbunden auch unterschiedlicher Leistungsstufen gestalteten den tänzerischen Teil. Ausdrucksstarker Formationstanz mit akrobatisch sportlichen Einlagen war zu sehen. Solistische Höchstleistung zeigte Lara de Candido als Tanzmariechen. Die Choreografien sowie die fantasievollen Kostüme waren ein Genuss, der manchem Besucher bei den Sprüngen ein begeistertes "Wow" entlockte und zu stehenden Ovationen veranlasste.

Als Kracher des Abends überzeugte das schon legendäre Männerballett mit einer Revue zwischen Boy Group und Strandnixen-Flair, aber auch der KGW-Chor mit seiner Dschungelbuch-Adaption. Mogli soll nach Bad Windsheim in Sicherheit gebracht werden. Wo der kleine Findling landen würde, präsentierten seine tierischen Freunde mit frechem Lokalbezug und musikalischer Prägung. Überzeugen konnten auch die Gäste des Waldbrunner Carneval Clubs (WCC) mit ihren Darbietungen: einem Marschtanz sowie einem in farbigen Kostümen in Szene gesetzten Vier-Elemente-Tanz.

Neben Live-Musik und Tanz dürfen bei keiner Faschingssitzung Büttenreden und kabarettistische Einlagen fehlen. Hier hat die KGW mit Stella Neumeyer als freche, wortstarke Nachwuchs-Büttnerin ein starkes Mädel am Start. Gerade mal elf Jahre ist diese kesse Göre, die mit einer derartigen Präsenz über die Bühne wirbelte und so mächtig Bewegung in den Elferrat brachte.

Die elf Herren und Prinz Christian III. holte sie von ihren Sitzen herunter auf die Bühne und spannte sie in ihr Bütten-Fitness-Programm ein. Auch die Zuschauer wurden mit einbezogen, die mit ebenso viel Spaß dabei waren.

Dr. Silvaners Schenkelklopfer

Als alter Bekannter in Narrenkreisen lud Michl Bechold als Weinprinz "Dr. Josef Silvaner" zum Testen edler Tropfen zwischen "Schädelsprenger" und "Karpfenmoder" ein. Weinselige Weisheiten im Schenkelklopfer-Takt.

Ernste Themen, leicht und locker aufbereitet, gab es in den Kabarettnummern: eine Mischung aus fränkischem Gschmarri und oberbayerischer Frotzelei. Von der Schweinfurter "Schwarzen 11" kam Jonas Paul auf die Bühne. Als Zeitungs-Ferienjobber wusste der singende Medien-Gitarrist einiges aus dem Schlagzeilen-Nähkästchen zu erzählen: witzig und skurril. Allerdings bezog er auch klar Stellung gegen einen leichtfertigen Umgang mit rechten Gruppierungen: "Gegen den zunehmenden Nazi-Jargon und derartiges Gedankengut", müsse man anfeiern.

Viel Staub wirbelte die närrische Putzfrau Ines auf. Pubertierende Kinder und schlecht erzogene Ehemänner, die von der Schwiegermutter angeblich bestens erzogen worden waren, aber auch andere fränkische Alltäglichkeiten legte sie von jeglichen Verkrustungen frei, inklusive kostenlosem Polieren haarfreier Stellen von Besuchern. Als oberbayerischer Bühnennachwuchs erwies sich Martin Wichary alias "Wiggerl" als redegewandter Schnellfeuer-Redner mit bissig humorigem Hintersinn.

Ein eindrucksvolles Finale bot die Windshemia-Schautanzgruppe mit "Krieger des Lichts": ein tänzerisches Plädoyer für eine Welt ohne Hass und Gewalt, für ein Miteinander in Liebe und Toleranz.

Elke Walter