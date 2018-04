Gäste strömen zum Windsheimer Ostermarkt

Zahlreiche Stände lockten Besucher in die Altstadt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Herrliches Wetter und viele Besucher am Ostermarkt in der Altstadt: Da gibt es wohl einen unbestreitbaren Zusammenhang. Dass die Sonne ihnen zulacht, darüber freuten sich die mehr als 100 Fieranten, die am Oster- und am Krammarkt ihre Waren angeboten haben.

Im Handumdrehen ist das Gemüse feingehobelt. Bei den verschiedenen Vorführungen an Marktständen bleiben viele der Besucher stehen. Foto: Claudia Lehner



In diesem Jahr gab es am Bad Windsheimer Ostermarkt besonders viel zu sehen, wie Sabine Hahn, Veranstaltungsleiterin bei der Kur-, Kongress- und Touristik Gmb H, betont. Mehr als hundert Händler sind es, jeweils etwa die Hälfte am Ostermarkt und hinter den Flohmarktständen. "Von A bis Z ist alles vertreten“, freut sich Hahn über eine, wie sie sagt, sehr gute Mischung an Angeboten. Da gibt es Bürsten und Praktisches für den Alltag, Kleidung, Gemüse, Obst und Blumen, Dekoratives. Neu in diesem Jahr seien handgefertigte Babymützen und -schals, ansonsten kommen aber auch viele Stammbeschicker immer wieder.

Ilse Eitel verkauft am Stand ihres Mannes Walter Gemüse und Blumen. Sie ist sehr zufrieden mit dem Markt in diesem Jahr. "Die Leute stehen in den Startlöchern“, beschreibt sie, warum Pflanzen für den Garten gut ankommen. Gerhard Zebisch sitzt entspannt neben dem Flohmarktstand mit Langspielplatten und gebrauchten CDs. Er ist zufrieden. Das Publikum in Bad Windsheim sei sehr angenehm, findet er, und der Markt habe sich in den vergangenen Jahren vom Niveau her sehr gut entwickelt.

Claudia Lehner