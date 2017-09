Gaumenfreuden: Weinkönigin lädt zum Ipsheimer Weinfest

Ipsheim beschließt am Wochenende die Serie der mittelfränkischen Weinfeste - vor 34 Minuten

IPSHEIM - Das Ipsheimer Weinfest bildet traditionell den Abschluss der mittelfränkischen Winzerfeste. Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, lockt es alle Weinfreunde mit verschiedenen Weinspezialitäten sowie musikalischen und kulinarischen Genüssen ins Festzelt am Sportplatz.

Als Stimmungsmacher bewährt, werden die "Großlangheimer Musikanten" für einen temperamentvollen Ipsheimer Weinfestabend sorgen. © privat



Die Verschnaufpause für den Wienbauverein und die Winzer war nach dem Ansturm Tausender Besucher auf den "WeinWanderTag" nur kurz. Kaum waren die "Weinnester" geräumt, galt es die Vorbereitungen auf das ebenso beliebte und zugkräftige Weinfest zu treffen, Zu diesem lädt die charmante Ipsheimer Weinkönigin Anna Putz als abschließender Höhepunkt ihrer Regentschaft alle Weinfans aus den verschiedenen Altersgruppen ein und erwartet "am Wochenende ein richtig schönes Fest".

Am Feitag wird das Weinfest im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter alle Hohheiten der Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße offiziell eröffnet. Eine Reihe von Besuchergruppen haben dazu bereits ihr Kommen angekündigt. Dazu konnte der Weinbauverein Ipsheim erstmals die beliebte und bekannte Band "Störzelbacher One & Six" verpflichten. "Egal ob in Lederhose oder Dirndl, hier bleibt kein Bein ruhig – versprochen!" verkündet Ipsheims Weinkönigin Anna Putz.

Kabinett- und Spätleseweine

Zum Ausschank kommen Ipsheimer Weine aus den Jahrgängen 2015 und besonders aus 2016 der Rebsorten Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus und Dornfelder. In der "Weinbar" erwartet nach Auskunft von die Weinbauvorstand Rudolf Fähnlein die Gäste "an beiden Abenden eine Auswahl exzellenter Kabinett- und Spätleseweine sowie Auslesen und Franken-Seccos von den Ipsheimer Winzern".

Am Samstag Abend kommen die Großlangheimer Musikanten nach Ipsheim: Diese werden alle Weinfreunde, ob jung oder alt, in Stimmung bringen und begeistern. Davon sind die "Weinfestmacher" überzeugt.

Etwas gemütlicher klingt das Fest dann am Sonntag, 10. September bei Wein, Kaffee und Kuchen aus. Dazu unterhält der Musikverein Ipsheim ab 14 Uhr die Besucher "konzertant und stimmungsmäßig".

