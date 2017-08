Geburtstag "daheim": Minister Schmidt feiert in Obernzenn

Die CSU bereitet dem stellvertretenden Parteichef einen Empfang - vor 18 Minuten

OBERNZENN - In seiner Heimatgemeinde feiert Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt seinen 60. Geburtstag. Vor einem Empfang der CSU für ihren stellvertretenden Landesvorsitzenden in der Zenngrundhalle findet eine Andacht in der St. Gertraudskirche statt.

Seit Februar 2014 ist Christian Schmidt Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und den ländlichen Raum, dem er auch in 27 Jahren des Bundestagsmandates stets eng verbunden geblieben ist. Foto: Harald Munzinger



Als jüngstes von drei Kindern einer Bäckerfamilie am 26. August 1957 in Obernzenn geboren, besuchte Christian Schmidt dort die Grundschule und danach das Steller-Gymnasium in Bad Windsheim. Nach dem Abitur leistete er seinen Wehrdienst bei der 1. Gebirgsdivision, ehe er in Erlangen und Lausanne (Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung) Jura studierte und zunächst seinen Beruf ist Rechtsanwalt ausübte, ehe der evangelisch-lutherische Unionspolitiker - seit 1989 verheiratet und heute stolzer Vater zweier erwachsener Töchter - 1990 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Fürth/Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim sein Bundestagsmandat antrat.

"Erste politische Sporen" hatte er sich von 1984 bis 1990 im Marktgemeinderat von Obernzenn und im Kreistag des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erworben, wie dies sein langjähriger Weggefährte Peter Müller in der Vita Schmidts beschrieb. Sein Wirken als Verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom Oktober 2002 bis November 2005 empfahl ihn als Parlamentarischen Staatssekretär bei Bundesministern der Verteidigung. Ein Amt, das er von 2005 bis Ende 2013 ausübte, ehe er als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe wechselte.

Ländlichem Raum eng verbunden geblieben

Nach nur wenigen Wochen erfolgte im Februar 2014 die Berufung von Christian Schmidt zum Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten, gesundheitlicher Verbraucherschutz und ländlicher Raum, dem der Bundespolitiker und engagierte Europäer - Präsidiumsmitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) - stets eng verbunden geblieben ist. Neben dem stellvertretenden Parteivorsitz der CSU ist Christian Schmidt Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) und auf verschiedenen parteipolitischen Ebenen in verantwortungsvollen Funktionen.

Diese übernahm er schon früh. 1974 in die Junge Union und zwei Jahre später in die CSU eingetreten, war Schmidt - bekennender Konservativer - von 1981 bis 1992 JU-Bezirksvorsitzender, von 1984 bis 1989 Kirchenvorsteher in Obernzenn und von 1980 bis 1986 Landesvor­standsmitglied der Europa-Union Bayern. 1989 kandidierte er für das Europäischen Parlament, ein Jahr später mit dem Erfolg des Direktmandates (in Folge von "Ziehvater" Dr. Werner Dollinger) für den Bundestag, in dem er heute zu den dienstältesten Parlamentariern gehört, "Milde in der Art, stark in der Sache", wie es sein Lebensmotto ist.

Von 1994 bis 1998 begleitete Christian Schmidt das Amt des Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe, war Außen- und Sicherheitspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss. Von 1999 bis 2005 Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe und von 1999 bis 2009 Kreisvorsitzender der CSU Fürth-Stadt ist Christian Schmidt seit 2006 Präsident der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft (zuvor Vizepräsident).

In vielen führenden Funktionen

Den Landesvorsitzender des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicher­heitspolitik hatte er von 2004 bis Oktober 2014 inne, seit Mai 2010 ist er Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CSU (zuvor deren Bezirksvorsitzender) und seit Mai 2011 Stellvertretender Bundesvorsitzender des EAK der CDU/CSU. Mitglied im Parteivorstand war Christian Schmidt von 1989 bis 1993 und gehört ihm seit 1999 an, seit 2011 als Stellvertre­tender CSU-Landesvorsitzender. Als "Ko-Beiratsvorsitzender" beim Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum wirkt er seit 2013 und als Schatzmeister der Europäischen Volkspartei (EVP) seit 2015.

Zur Geburtstagsfeier in Obernzenn laden die Bezirksvorsitzenden der CSU Mittelfranken sowie Nürnberg-Fürth-Schwabach und Staatsminister Joachim Herrmann und Dr. Markus Söder mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundeswahlkreiskonferenz Fürth, Landrat Matthias Dießl, ein. Die Gäste heißt der Musikverein Obernzenn mit einem Standkonzert vor der Zenngrundhalle willkommen. In der Halle werden Spendenkörbe für den Bundesverband der Tafeln und die regionalen Tafeln sowie für den Bäuerlichen Hilfsdienst bereitstehen, die der Jubilar unterstützt, der auf Geschenke verzichtet und um Spenden bittet. Dankbar wird die CSU sein, wenn dabei auch das Körbchen "für die politische Arbeit" Beachtung findet, die Christian Schmidts Leben prägt.

hjm