"WeinWanderTag": Winzer freuen sich über tausende Besucher Wie es einst Goethe beschrieb, erlebten die Weinberg-Wanderer in Ipsheim Franken als "gesegnet Land". Der Weinbauverein und die Winzer freuten sich über zahllose Besucher in bester Laune bis in den frühen Abend hinein.

Furioses Finale: Meute entern das Weinturm-Festival Es war die Überraschung des Tages und das bestgehütete Geheimnis des 40. Weinturm-Festivals. Die hanseatischen Techno-Brasser von Meute versetzten die Besucher in kürzester Zeit in Extase und feierten bis in die Nacht mit Publikum und Helfern das Festival-Jubiläum.

Voodoo Jürgens und The Notwist auf dem Weinturm Tulln, eine kleine Gemeinde in Niederösterreich, und Weilheim lagen am Sonntag ganz nah. Voodoo Jürgens, zurecht gehypter Vetreter des Wiener Schmähs in Liedform spielte kurz vor den Indietronic-Urgesteinen von The Notwist. Die detailversessenen Oberbayern zündeten ein kraftvolles Feuerwerk elektronischer Klänge.