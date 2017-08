Es war die Überraschung des Tages und das bestgehütete Geheimnis des 40. Weinturm-Festivals. Die hanseatischen Techno-Brasser von Meute versetzten die Besucher in kürzester Zeit in Extase und feierten bis in die Nacht mit Publikum und Helfern das Festival-Jubiläum.

Tulln, eine kleine Gemeinde in Niederösterreich, und Weilheim lagen am Sonntag ganz nah. Voodoo Jürgens, zurecht gehypter Vetreter des Wiener Schmähs in Liedform spielte kurz vor den Indietronic-Urgesteinen von The Notwist. Die detailversessenen Oberbayern zündeten ein kraftvolles Feuerwerk elektronischer Klänge.