"Genussmesse" weckt Lust auf Regionales

Besucher können kulinarischen Landkreis neu entdecken - vor 19 Minuten

BAD WINDSHEIM - "Probieren und genießen" lautet das Motto der ersten "Genussmesse" im Landkreis, die am 13. und 14. Mai "Lust auf Regionales" machen will. Das Regionalmanagement des Landkreises sowie die Kur-, Kongress- und Touristik GmbH laden dazu in das Bad Windsheimer KKC ein.

Der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung sowie damit auch für die Förderung der Regionen, Christian Schmidt, wird die erste "Genussmesse" eröffnen. © Harald Munzinger



Der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung sowie damit auch für die Förderung der Regionen, Christian Schmidt, wird die erste "Genussmesse" eröffnen. Foto: Harald Munzinger



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat bietet die "Genussmesse" am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 17.30 sowie tags darauf von 10 bis 17.30 Uhr einen Überblick über die wohl für manch einen der zahlreich erwarteten Besucher überraschende Vielfalt der erstklassigen Produkte aus der Region. Diese präsentieren knapp 50 Aussteller mit "wilden Früchten", scharfen Sirups und deftigen Wurst- sowie Käseorten ebenso wie mit fruchtigen Weinen und vielem anderem mehr.

So kann Regionalmanagerin Andrea Linz die Messe als "Markt der Sinne" ankündigen und dazu einladen die "Mehrregion Frankens zu entdecken und zu erschmecken". Die überwiegend aus dem Landkreis kommenden Erzeuger regionaler, handgemachter Spezialitäten und Leckereien würden nicht nur die Gelegenheit bieten, diese zu verkosten, sondern gerne auch erklären, "was und wer hinter den Produkten steckt", so Linz. Sie regt dazu an, "die Chance zu nutzen, mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen", und sich "kulinarisch überraschen" zu lassen, die Region dabei "neu zu entdecken".

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt wird die "Genussmesse" eröffnen, die im deutlich zunehmenden Verbrauchertrend zu Regionalprodukten mit der nachvollziehbaren Herkunft liegt. Für deren Vielfalt sorgen auch kleinere Betriebe, denen die Messe die Gelegenheit bietet, sich der "breiten Öffentlichkeit" zu präsentieren, die nach Ankündigung von Regionalmanagerin Linz von so mancher außergewöhnlicher Idee überrascht sein dürfte, die innovative Kräfte in der Landwirtschaft sowie im heimischen Lebensmittelgewerbe in den letzten Jahren entwickelt wurden.

Von Franken-Safran und Sole-Senf

Schon mal etwas vom "Fränkischen Safran" oder vom "Sole-Senf" gehört, handgemachte Pralinen auf der Zunge zergehen lassen, Süßes von der Honigbiene genossen oder "Gewürzglück" erfahren? All das und noch sehr viel mehr bietet die erste "Genussmesse Lust auf Regionales" auch mit schönen Geschenkideen und allerlei Anregungen beispielsweise bei den Backvorführungen. Die Weinwelten sprechen ebenso die Geschmacksnerven an, wie Craft-Biere, schwarze Nüsse, Kaffeespezialitäten, Milchmixgetränke oder Streuobstprodukte. So wird im KKC und auch auf dessen Freigeländen "geballte Regionalkompetenz" geboten. Andrea Linz ist sicher, dass die Aussteller die aus ganz Nordbayern erwarteten Besucher mit ihren Produkten überzeugen und davon begeistern sowie neue Kunden gewinnen können.

Apropos gewinnen: Mit ein bisschen Glück können Messebesucher attraktive Preise aus der Region gewinnen. Und ein Gewinn können auch interessante Vorträge unter anderem über "Regionales Superfood", über die Streuobstbestände im Landkreis oder über die Inhaltsstoffe der Hauptnahrungsmittel sein. Im "Weinparadies Franken" wird Annerose Pehl Dürr die Gäste empfangen, Claudia Fröse-Probst die "Kunst des Genießens" vermitteln und Fleischsommelier Jens Hoferer "alle Fragen rund ums Fleisch" beantworten.

Spannender Tag mit dem bsz

So sind die drei Euro Eintritt für Erwachsene inklusive Gutscheinheft und Ermäßigungen beim Besuch der "Franken-Therme" und des Freilandmuseums - Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt - bestens „angelegt“. Damit die Messe ein Erlebnis für die ganze Familie wird, sorgt das bsz-Scheinfeld - die Berufsfachschule unter anderem für die Kinderpflege sowie Ernährung und Versorgung - für spannende Geschmackstests, einen überraschenden Sinnesparcours zum Fühlen, Riechen und Schmecken sowie für allerlei kreative Anregungen wie zur Gestaltung von Duftbildern. Für den Muttertag können "Danke-Mama-Buttons" gefertigt werden und in der "Schminkecke für Groß und Klein" sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die wird übrigens auch im Frankenbrunnen-Showtruck angeregt, wenn es in einer Tropfsteinhöhle dem Mineralwasser "auf den Grund" geht. Weitere Informationen bietet das Regionalmanagement des Landkreises unter www.lust-auf-regionales.de.

Harald J. Munzinger