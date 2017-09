Gesund fürs Unternehmen: Franken-Therme in Bad Windsheim

Therme seit zwei Jahren Netzwerkpartner der Initiative Gesunder Betrieb - 04.09.2017 14:29 Uhr

BAD WINDSHEIM - Das i-gb Gesundheitsnetz ist weit ausgebaut: Auch die Franken-Therme in Bad Windsheim gehört dazu und ist nun schon seit zwei Jahren Partner der Initiative. Darüber freuen sich Unternehmen und Mitarbeiter.

Der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes, Ralph Engelbrecht (v. l.) Thermenchef Hubert Seewald, Miriam Hempfling von der "Franken-Therme" sowie Harald Schubert und Michael Mross (beide i-gb) stellten die Netzwerk-"Initiative – Gesunder Betrieb" in der Bad Windsheimer Therme vor. © Kathrin Müller



Mit der Franken-Therme gewann das i-gb Gesundheitsnetzwerk einen wichtigen Partner mit einem auch überregional attraktiven Angebot in den Bereichen Bewegung, Entspannung und Gesundheit. Seit nunmehr zwei Jahren ist die Therme "ein fester und wertgeschätzter Bestandteil "Initiative – Gesunder Betrieb (i-gb)". Sie wurde 2011 von Studenten der Gesundheitsökonomie der Universität Bayreuth gegründet. Inzwischen ist die i-gb in ganz Franken und darüber hinaus aktiv. Sie vernetzt mit einem innovativen Ansatz Unternehmen, deren Mitarbeiter sowie Anbieter von Gesundheits- und Präventionsdienstleistungen.

Die Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen erhalten durch dieses finanziert eine Mitgliedskarte für das i-gb Gesundheitsnetz. Sie können damit bei aktuell über 520 Präventionspartnern kostenfrei beziehuingsweise vergünstigt gesundheitsfördernde Maßnahmen absolvieren. "Wir gestalten das Gesundheitsnetz nach den Wünschen unserer Firmenkunden und deren Mitarbeitern. Da sich viele i-gb Card Inhaber die Franken-Therme als i-gb Partner gewünscht haben, freuen wir uns sehr, diesen attraktiven Partner in unserem i-gb Gesundheitsnetz anbieten zu können", erzählt Michael Mross, der Leiter des Gesundheitsnetzes und einer der drei Unternehmensgründer.

"Die umfassenden Angebote der Franken-Therme bieten gute Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung. Darüber freuen sich schon seit zwei Jahren viele unserer i-gb Card Inhaber aus dem oberfränkischen Raum. Seit diesem Jahr können die Mitarbeiter unserer neuen Bad Windsheimer Firmenkunden, dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes und einer örtlichen Klinik, die Angebote der Franken-Therme vom Arbeitgeber gefördert nutzen", ergänzt Harald Schubert, Geschäftsführer der "Initiative – Gesunder Betrieb gGmbH" und ebenfalls Mitgründer des Unternehmens mit Sitz in Bayreuth.

Die Therme bietet Salzsee, Saune und Sole-Becken

Auf einem großen Areal bietet die Franken-Therme neben einer großzügigen Wasserwelt mit verschiedenen Thermal-Sole-Becken und Dampfbädern im Innenbereich und einem Salzsee im Außenbereich, eine weitläufige Saunawelt mit sieben Erlebnissaunen und diverse Ruheräume laden zum Entspannen ein. "Komplettiert wird das Angebot durch die Wellness Oase, in der die Besucher verschiedene Massagen, Kosmetikanwendungen, Bäder und Zeremonien genießen können, um Momente voller Ruhe verbringen zu können und den Mantel des Alltags abzulegen" beschreibt Geschäftsführer Hubert Seewald die breite Palette der Gesundheitsförderung in dem Thermalbad am Bad Windsheimer Kurzentrum.

"Mit einer einzigartigen Vielfalt widmen wir uns den Haupthandlungsfeldern Entspannung und Bewegung", so Seewald. Individuell und nach eigener Fasson, persönlichen Wünschen und Bedürfnissen gestalteten sich die Gäste "ihre ganz spezielle Auszeit und lassen so ihren Besuch in der Franken-Therme zu einem besonderen Erlebnis werden". Hier könne man in eine wohltuende Entspannung in der Thermal-Badelandschaft eintauchen, die mit einer "Sinfonie aus Sole verzaubert". Auf der Wasseroberfläche des Salzsees zu schweben, sich in den verschiedenen Thermal-Sole-Becken und Saunen zu entspannen, bei der regelmäßig stattfindenden Wassergymnastik aktiv in Bewegung zu kommen oder exklusive Verwöhnmomente in der Wellness-Oase zu genießen, lädt Hubert Seewald ein.

