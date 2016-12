Glühwein und Kunst: Kiliani-Klinik stimmt den Advent ein

Spenden für Windsheimer Grundschulen - Reha wird zum Weihnachtsdorf - 17.11.2016 09:36 Uhr

BAD WINDSHEIM - Wenn der Winter langsam Einzug hält, verwandelt sich die Bad Windsheimer Kiliani-Klinik alljährlich in ein Weihnachtsdorf, so auch am kommenden Wochenende. Überall im Haus funkelt der Lichterschmuck, es duftet nach Zimt und Vanille, nach Bratwurst und Glühwein.

Weihnachtsdorf in Bad Windsheim: Die Dr. Becker Kiliani-Klinik lädt zum Weihnachtsmarkt am 19. und 20. November. © oh



Weihnachtliche Musik erfüllt den Eingangsbereich der Reha-Einrichtung. In diesem Jahr öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore in der Dr. Becker Kiliani-Klinik für die erneut zahlreich erwarteten Besucher am Samstag, 19. November, von 11 bis 18 und tags darauf von 10 bis 17 Uhr. An über 30 dekorierten Ständen finden die Gäste Weihnachtsartikel für jeden Geschmack – von Engelsfiguren über ausgefallene Töpferware bis hin zu Schmuckunikaten und Kunsthandwerk.

Auch Lebkuchen, Liköre, Kerzen und selbstgestaltete Weihnachtskarten stehen zum Verkauf. Im Kreativbereich können sich Kinder und Erwachsene in Acrylmalerei und Serviettentechnik versuchen. Den Kindern zaubern die Mitarbeiterinnen der Kinderbetreuung fantasievolle Bemalungen ins Gesicht. Klinikmitarbeiter und Aussteller bringen selbstgebackene Kuchen und Torten mit.

Erlös geht an Bad Windsheimer Grundschulen

Diese sind jedoch nicht nur für das leibliche Wohl der Besucher bestimmt: Den vollständigen Erlös spendet die Dr. Becker Kiliani-Klinik an die Fördervereine der beiden Bad Windsheimer Grundschulen. Die Schulen nehmen die Kinder von Patienten der Rehaklinik als Gastkinder stets liebevoll auf und begleiten sie in der Übergangssituation. Im Zelt auf der Klinik-Terrasse können sich die Gäste des Klinik-Weihnachtsmarkts mit Glühwein, Kaiserschmarrn und Gulaschtopf verwöhnen lassen.

"Wir freuen uns auf viele Besucher und wünschen schöne, erlebnisreiche Stunden zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit", lädt Verwaltungsdirektor Hatho Reiser in die Kiliani-Klinik an der Bad Windsheimer "Schwarzallee" ein. Die Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim, Bayern, ist eine von neun Rehaeinrichtungen der Dr. Becker Klinikgruppe. Rund 310 Mitarbeiter führen hier qualitätsgeprüfte Rehabilitationsmaßnahmen für Patienten mit neurologischen, orthopädischen sowie neuro-onkologischen Erkrankungen durch. Jährlich werden in der Rehaklinik rund 4.000 Patienten auf höchstem medizinischem Niveau therapiert. www.dbkg.de/kiliani-klinik.

nb

