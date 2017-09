Grabung bringt Keller und Brunnen zum Vorschein

Baugrund des Bad Windsheimer Demenzzentrums wird derzeit von Archäologen untersucht - 30.08.2017 10:03 Uhr

BAD WINDSHEIM - Der Bau des Demenzzentrums auf dem Areal der Bad Windsheimer Hospitalstiftung geht einher mit einer akribischen Untersuchung des Untergrunds. Die Bamberger Archäologen haben bereits jetzt einige interessante Entdeckungen gemacht.

Dieser Brunnen aus der Spitalzeit war laut Grabungsleiter Julian Decker, der hier schriftlich dokumentiert, teuer und arbeitsaufwendig. Foto: Nico Christgau



Ein zur Hälfte freigelegter Brunnen, alte Keller und unzählige mit grüner Farbe gekennzeichnete Umrisse: Bamberger Archäologen fanden einen Keller sowie Überreste eines Spitalgartens und gehen nun Hinweisen auf eine Siedlung aus dem 13. Jahrhundert nach. Das Team um Grabungsleiter Julian Decker legt die Entdeckungen am Areal des geplanten Demenzzentrums frei und dokumentiert diese.

Entlang des Spitalwalls haben die Archäologen die Grundmauern eines Scheunenkellers entdeckt. Es ist bekannt, dass die damals darüberliegenden Scheunen erst Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut worden sind. "Der Keller ist also deutlich älter als die Scheune", knapp 600 Jahre, ist sich Julian Decker sicher. Ungewöhnlich sei, dass die Kellerwände eine Mauerstärke von rund 1,50 Meter aufweisen. "Das geht schon in Richtung Stadtmauer", meint Decker. Mehr als drei Meter unter dem Straßenniveau wird momentan gebaggert und der Boden des Kellers ist noch nicht in Sicht. "Wir werden das Ende auch nicht erwischen, der untere Teil bleibt erhalten", sagt der Grabungsleiter. Man kenne den Grundriss und den Eingang zum Keller, welche Funktion dieser genau hatte, wissen die Forscher aber noch nicht. Ein Lagerraum für Nahrungsmittel und Ähnliches sei vorstellbar, allerdings ist dieser laut Decker "für einen normalen Vorratskeller viel zu überdimensioniert".

Ein Griff eines Topfdeckels und unzählige Keramikscherben. © Nico Christgau



Ein Griff eines Topfdeckels und unzählige Keramikscherben. Foto: Nico Christgau



Auf dem Niveau der ehemaligen Maschinenhalle des Feuerwehrhauses – zirka 1,50 Meter unter Straßenniveau –, dem sogenannten Gartenhorizont, fand die Grabungsfirma einen Brunnen aus Gipssteinblöcken mit einem Außendurchmesser von ungefähr zwei Metern. Dieser ist jünger als 1450, falle somit in die aktive Zeit des 1318 gegründeten Spitals und diente der Gartennutzung. "Das ist ein Brunnen, wo jemand Geld in die Hand genommen hat", sagt der Grabungsleiter, denn Steinbrunnen seien teuer gewesen und benötigten großen Arbeitsaufwand und viel Zeit.

Je tiefer gegraben wird, desto ältere Befunde kommen zum Vorschein: So fand die Firma aus Bamberg den Grundriss eines birnenförmigen Ofens aus dem 13. Jahrhundert, außerdem Keramikscherben, Teile von Ofenkacheln und Topf-Griffe, die Decker detailliert und ausführlich beschreibt. Aufgrund der Gefäßmorphologie, also der Oberflächengestalt, können die Experten das Alter gut nachvollziehen, ungefähr in 50-Jahr–Schritten.

"Hier war eine Siedlung vor der Spitalzeit", erklärt Julian Decker. Welche Gebäude es während dieser vorstädtischen Bebauungsphase gab, welche Leute welches Handwerk ausführten und ob Tierhaltung betrieben wurde, ist noch nicht bekannt. "Das war ein Handwerkerviertel, eher niedrigeres Gewerbe, beispielsweise Gerber oder Färber", ergänzt Ralf Spyra vom Stadtbauamt. Der Ort in und um Bad Windsheim sei üppig besiedelt gewesen, war ein "beliebter Campingplatz", sagt Spyra. Mitte des 14. Jahrhunderts wurden wegen der Pestpandemie in Europa aber viele Orte aufgegeben.

Seit zwei Wochen ist die Gruppe am graben, es gäbe aber noch einige Stellen, die auf dem Areal am Spitalwall untersucht werden sollen. "Wir liegen gut in der Zeit", meint der Grabungsleiter mit dem roten Vollbart. Ungefähr einen halben Meter habe man noch Spielraum, bis der Fels beginnt. Insgesamt so tief, wie der Keller des künftigen Demenzzentrums sein wird – höchstens noch etwa 1,70 Meter –, darf das Bamberger Team buddeln. Dann wird überbaut, mögliche Funde darunter konserviert – vielleicht werden diese in einigen Jahrzehnten mit moderneren Methoden dokumentiert, vielleicht nie.

Nico Christgau