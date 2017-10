Grabung in Bad Windsheim mit interessanten Funden

BAD WINDSHEIM - Die Grabung am Spitalwall ist abgeschlossen, die Baustelleneinrichtung abgebaut – vorerst. Doch noch kann nicht mit dem Bau des geplanten Demenzzentrums begonnen werden.

Das Grabungsteam aus Bamberg hat seine Untersuchungen im Bereich der Unterkellerung abgeschlossen. Auf dem Areal soll ein Demenzzentrum entstehen. © Foto: Nico Christgau



Laut Bürgermeister Bernhard Kisch bedarf es noch mehrerer Vergabegespräche und einer "Sitzung des Beirates". Auch die Grabungstermine für die nächsten Bauabschnitte stehen noch nicht fest, sagt Grabungsleiter Julian Decker.

"Zur Zeit sitze ich an der ersten Auswertung der Ergebnisse", teilt Julian Decker auf Nachfrage der WZ mit. Zusammengefasst lässt sich nach jetzigem Stand sagen: Die Archäologen haben eine Siedlungsphase entdeckt, die vor der Spitalgründung 1318 begonnen und wohl aus kleinen Gehöften oder Handwerksbetrieben vor den damaligen Stadtmauern bestanden hat.

Mit der Gründung des Spitals 1318 seien diese wohl aufgegeben worden, die Nutzung des Areals als Garten des Spitals setzte ein, meint Decker. Wahrscheinlich im 14. Jahrhundert wird ein bisher unbekannter Brunnen aus Sandsteinblöcken errichtet und Ende desselben Jahrhunderts wieder verfüllt, um einem unterkellerten Gebäude im späteren Scheunenbereich Platz zu machen. "Bei diesem handelt es sich wohl um das im Delsenbach-Stich von 1731 genannte Kellerhaus", fährt der Grabungschef fort. Johann Adam Delsenbach war ein fränkischer Kupferstecher, der nach dem Stadtbrand am 3. Dezember 1730 vermutlich von der Stadt beauftragt wurde, einen Kupferstich der Gebäude anzufertigen. Diese wurden auf sogenannte Bettelbriefe gedruckt, um Spenden für den Wiederaufbau zu sammeln, erklärt Decker.

Erwähnung im Delsenbach-Stich

Der große zur Straße hin gelegene Keller, dessen Errichtung anhand der Funde in die Zeit von 1450 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts datiert werden konnte, scheine identisch mit dem archivalisch nachgewiesenen Scheunengebäude. Es wurde 1579 errichtet und ist ebenfalls im Delsenbach-Stich aufgeführt. Der zugehörige Brunnen im Gartenbereich ist nach bisheriger Erkenntnis etwa gleichzeitig errichtet worden – und wurde bis 1920 genutzt. Es liege nahe, dass die Aufgabe des Brunnens im Zusammenhang mit dem Anschluss des Spitals an die neu verlegte Hauptwasserleitung im November 1919 stehe. Nach dem Brand wurde das genannte Kellerhaus der Scheunen umgebaut. "Der Keller wird verfüllt und ein neuer Boden aus Lehm aufgebracht", schreibt Decker in einer Mitteilung an der Zeitung. Die Kubatur, die Gestalt, der Gebäude blieb jedoch weitgehend unberührt und wird erst mit dem Abbruch der Scheunen 1972 aufgegeben.

Ein im Urkataster von 1828 dargestelltes Gebäude im Gartenbereich konnte in mehreren Teilen nachgewiesen werden. Funktion und Errichtungszeitraum seien aktuell noch unklar, erklärt der Grabungsleiter. Der Abbruch des Gebäudes erfolgte wohl um 1900, wie aus dem einplanierten Abbruchschutt sowie dem darüber liegenden Humus hervorgeht. "Da es nicht im Delsenbach-Stich aufgeführt ist, kann die Errichtung des Gebäudes nur zwischen 1730 und 1828 erfolgt sein", schlussfolgert Julian Decker.

Bernhard Kisch sagt auf Nachfrage, dass die Grabungen wohl nicht zu Verzögerungen beim Bau des Demenzzentrums führen. Das Baufenster sehe den Arbeitsbeginn zwischen Ende dieses Jahres und dem Frühjahr vor. Weitere Grabungen sind laut Kisch bislang nicht vorgesehen.

