Granate verzögerte Grabungen an Ickelheimer Steige

Bombenräumkommando war zeitweise vor Ort - Ergebnisse werden dokumentiert - vor 1 Stunde

ICKELHEIM - Grundrisse dreier Wohnhäuser, Keramikscherben und Knochenfunde haben Archäologen der Firma ACS aus Nürnberg an der Ickelheimer Steige gefunden. Grabungsleiter Simon Cichy datiert die Befunde und Funde auf das Mittelneolithikum.

Simon Cichy (stehend) und Jens Scharfenberg sind zwei der fünf Spezialisten, die derzeit den Baugrund an der Staatsstraße an der Ickelheimer Steige auf frühzeitliche Hinweise untersuchen. © Foto: Nico Christgau



Simon Cichy (stehend) und Jens Scharfenberg sind zwei der fünf Spezialisten, die derzeit den Baugrund an der Staatsstraße an der Ickelheimer Steige auf frühzeitliche Hinweise untersuchen. Foto: Foto: Nico Christgau



"Die Häusergrundrisse sprechen dafür", sagt Grabungsleiter Simon Cichy gegenüber der Windsheimer Zeitung. Die einzelnen Räume sind erkennbar, aber deutlich kleiner als in heutigen Wohnungen. Durch vergleichbare Ausgrabungen könne man die Häuser zeitlich gut einordnen. Außerdem hat das Team aus fünf Leuten einige Keramikscherben damals verwendeter Haushaltsgegenstände, vereinzelte Knochen und einen Rinderzahn gefunden. Neben den Grundrissen haben die Spezialisten auch einige Konstruktionen entdeckt, die auf Speicherbauten hindeuten, also eine Art Vorratskammern.

"Es war bekannt, dass ein Bodendenkmal vor Ort ist, die Fläche aber war nur im Verdacht", sagt Cichy, die Überraschung sei daher groß gewesen. Da es drei Grundrisse sind, könne man den Ort als Siedlung bezeichnen. Auch eine mehrphasige Besiedlung hält Cichy für möglich.

Bis Ostern wollten die Archäologen eigentlich fertig sein, doch der Fund einer Wehrmachtsgranate aus dem Zweiten Weltkrieg kam dazwischen. Sogar ein Bombenräumkommando war zeitweise vor Ort. "Das hat die Arbeiten um ein, zwei Tage verzögert", sagt Cichy. Alle Nägel, mit denen die Schnittflächen markiert sind, habe man entfernen müssen.

Nördlich liegender Teil gehört nicht zur Siedlung

"Im Wesentlichen war es das", meint Cichy, der weiter nördlich liegende Teil der Siedlung gehöre nicht mehr zum Baugrund. Ein bisschen ärgert ihn das, denn eines der Häuser gehe in diese Richtung weiter, könne aber nicht mehr bearbeitet werden. "Ich würde es schon ganz gerne ausgraben", sagt Cichy, aber wie so oft scheitere das an der Finanzierung.

Dokumentiert werden die Ergebnisse fotografisch, tachymetrisch, durch die Bestimmung von Lage und Höhe von Objektpunkten sowie zeichnerisch. Die Scherben und Knochen werden zur genauen zeitlichen Einordnung weiter untersucht. "Das kann etwa 100 Jahre abweichen", erklärt Cichy. Holzfunde hingegen könnte man normalerweise auf das Jahr genau bestimmen, allerdings seien die Böden bei Ickelheim dafür zu sauer.

NICO CHRISTGAU