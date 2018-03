Grüne Sitzung: Schleichender Prozess bedroht Wälder

Auswirkungen des Klimawandels vor Ort angesehen - vor 33 Minuten

BAD WINDSHEIM - Von den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald konnten sich die Stadträte bei der Grünen Sitzung im Lenkersheimer Wald ein Bild machen. Förster Sven Finnberg prognostizierte für die Zukunft keine Verbesserung.

Der Klimawandel spielt bei von Windwurf und Käferbefall betroffenen Flächen eine große Rolle. © Foto: Nico Christgau



Der Klimawandel spielt bei von Windwurf und Käferbefall betroffenen Flächen eine große Rolle. Foto: Foto: Nico Christgau



"Hier sieht man, wie sich die Fichte verabschiedet", sagte Sven Finnberg. Anhand einer Grafik zeigte der Förster den zufälligen Einschlag (ZE), der durch Windwurf oder Käferbefall entstehe. "Das sind Holzmengen, die angefallen sind, mit denen man nicht kalkuliert hat." Die Jahre 2009 bis 2014 seien gut gewesen, seit 2015 sei der Anteil an ZE wieder "massiv". Für Windwurfholz bekomme man noch einen guten Preis, beim Käferholz sehe das anders aus. Dieses werde blaustichig und nicht mehr an sichtbaren Stellen verbaut, sondern für minderwertige Produkte verwendet, erklärt Finnberg. "Eigentlich fehlt dem Holz nichts, es will aber keiner haben." Zu 100.000 Euro geringeren Einnahmen habe dies geführt. Der Grundstock an Fichten habe die Einnahmen dennoch stabil gehalten.

"Die Entwicklung wird erstmal weitergehen", prognostizierte Finnberg, sie sei vom Niederschlag und der Temperatur abhängig. Der Grundwasservorrat könne sich zwar sehen lassen, wenn es aber heiß wird, sei dieser spätestens im Juli verbraucht. Mit bis zu 2000 Festmetern Käferholz rechnet der Förster in dieser Saison. Die Situation sei insgesamt sehr kritisch, 160 Hektar Fichtenfläche gingen verloren. "Es hat schon immer ZE gegeben, aber nicht solche Ausschläge." Mit Orkan Wiebke, der im Frühjahr 1990 in Deutschland gewütet hat, habe dies begonnen.

Geringer Zuwachs seit 20 Jahren

Doch nicht nur die Fichten werden weniger, man habe die Jahresbaumringe abgestorbener Kiefern untersucht und festgestellt: "Schon seit 20 Jahren haben die geringeren Zuwachs." Vergangenes Jahr habe man durch den Borkenkäfer auch einen hohen Kiefernschaden gehabt und 150 Festmeter Windwurf. Das sei eigentlich nicht viel, tue aber trotzdem weh, erklärte Finnberg.

Daran sei der Klimawandel schuld, "ein schleichender Prozess." Betrug die Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 1971 und 2000 8,6 Grad Celsius, bewege man sich momentan bei rund zehn Grad. Damit sei man am Rande des Wohlfühlbereichs der Fichte angelangt – und nähert sich dem des Borkenkäfers weiter an. "Die Vehemenz des Buchdruckers halten wir nicht aus."

Temperaturanstieg trotz Klimaziele

Mit einer Erhöhung von zwei Grad sei es noch möglich, Waldbau zu betreiben. Aber vor allem Hitzeperioden und Spätfrost seien schädlich: "Deswegen können wir auch keine Oliven anbauen." Falls die Durchschnittstemperatur jedoch um etwa drei Grad Celsius steigt, "haben wir keine Antworten mehr", sagte Finnberg. Dr. Ludwig Albrecht, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim, ergänzte, dass selbst, wenn das globale Klimaziel - die Erhöhung um höchstens zwei Grad Celsius - erreicht werde, die Temperaturen in Mitteleuropa trotzdem höher sein können.

Als Ersatz für die Fichten habe man unter anderem Douglasien gepflanzt, da sie schneller wachsen als andere Sorten. Eichen beispielsweise wären "enorm teuer" gewesen, sagte Finnberg. Als Notlösung betrachtet er dieses Vorgehen: "Es lässt sich nicht in einen optimalen Zustand bringen mit klimatoleranten Sorten."

Nico Christgau