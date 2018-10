Grüngut-Zwist beschäftigt Stadtrat in Bad Windsheim

Beim Diskurs um den Container-Standort geht es hin und her - 21.09.2018 21:20 Uhr

BAD WINDSHEIM - "Das ist doch ein guter Ansatz." Mit dieser Aussage von Stadtrat Eberhard Gurrath gingen die Mitglieder des Bauausschusses nach ihrer Sitzung am Dienstag zufrieden auseinander. Man hatte sich auf eine Übergangslösung beim Thema Grüngut-Container geeinigt. Doch es brodelt weiter.

In den Mulden an der Walkmühle ist Vieles zu finden, was dort eigentlich nicht hingehört. © Stefan Blank



In den Mulden an der Walkmühle ist Vieles zu finden, was dort eigentlich nicht hingehört. Foto: Stefan Blank



Nachdem Jürgen Heckel (WiR) im August 2017, wie er diese Woche abermals betonte, Gespräche zwischen Stadt und Landratsamt forderte, um eine Lösung zu suchen, "die nachhaltig für die Bürgerschaft" ist, passierte lange nichts. So lange, bis der Landkreis seinen Standort für vier Grüngut-Container an der Oberntiefer Straße am 2. Juli schloss.

Seitdem lavieren Stadtrat, Stadtverwaltung und Landratsamt herum. Die Liste WiR startete sofort eine Protestaktion und sammelte Unterschriften zum Erhalt des Standortes. Im Stadtrat mehrten sich Ende Juli Stimmen, die sich ebenfalls für die Oberntiefer Straße aussprachen. Heckel stellte einen "Eilantrag" im Stadtrat, um eine schnelle Lösung zu finden. In einer, so Heckel, schriftlichen Antwort von Bürgermeister Bernhard Kisch (CSU) hieß es, die "Dringlichkeit" sei nicht gegeben.

Stattdessen prüften Stadtverwaltung und Landratsamt eine Reihe von alternativen Standorten auf ihre Tauglichkeit. Am Ende dieses Prozesses stand die Bauausschuss-Sitzung am Dienstag: Dort sollte über eine Rasenfläche an der Straße An der Winterleite als neuer Standort befunden werden. Der Ausschuss lehnte ab, wir berichteten.

Viel Laub im Herbst

Stattdessen, nachdem nun die CSU-Fraktion auf "eine schnelle Lösung" (Dieter Hummel) pochte, sprach sich der Bauausschuss ganz offiziell durch Beschluss für die Wiedereröffnung des alten Standortes in seinem bisherigen Zustand aus, um über den Herbst zu kommen, in dem naturgemäß viel Laub zu erwarten ist. Dann wolle man den Platz so herrichten, dass er den Vorstellungen des Landratsamtes entspricht.

Doch der WZ liegt ein Schreiben von Regierungsrat Ralf Keller vor, das im Namen von Landrat Helmut Weiß vergangene Woche an WiR-Vorsitzenden Rainer Meier erging. Dort heißt es, der alte Standort habe sich "als ungeeignet erwiesen" und an dieser Auffassung habe sich "nichts geändert". Den Unmut der Bürger über die Entscheidung habe man registriert, "gleichwohl steht der Weiterbetrieb dieses Standplatzes aufgrund der Gegebenheiten nicht zur Diskussion".

WiR-Mitglieder enttäuscht

Registriert habe man das Votum des Ausschusses, erklärte auf Nachfrage Peter Kreß, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft in Neustadt. Die neue Situation solle mit Landrat Weiß kommende Woche besprochen werden, wenn dieser aus dem Urlaub zurück ist.

Am frühen Donnerstagabend nun wollte die Liste WiR das Ergebnis ihrer Unterschriftenaktion, die "überparteilich" war, wie Jürgen Heckel betonte, präsentieren. 428 Unterschriften habe man in Bad Windsheim mit Ortsteilen gesammelt. Allerdings fand sich niemand seitens der Stadt, der den Umschlag entgegennehmen wollte, behauptet Heckel. Die drei eingeladenen Bürgermeister sagten ab. Auch eine Verschiebung des Termins sei abgelehnt worden, sagte Heckel. Der Umschlag wurde in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden. Die WiR-Mitglieder waren enttäuscht.

Auf einer Linie mit den Bürgern

Stadtrat Gerhard Koslowski sah aber das Positive: "Die Unterschriften-Sammlung hat dazu geführt, dass die anderen Stadträte von Bürgern angesprochen wurden." So sei ihnen die Dringlichkeit bewusst geworden und letztlich lägen nun alle Parteien auf einer Linie mit den Bürgern. "Das ist doch schön zu sehen."

Beendet ist die Geschichte damit aber nicht. Der Stadtrat will den Standort Oberntiefer Straße erhalten, betonte Heckel, "auch wenn es schwierig wird". Er glaube, das Landratsamt sei in gewisser Weise verärgert, "weil die Stadt geschlafen hat". Es läge nun an allen: "Jetzt müssen wir Überzeugungsarbeit leisten."

Bastian Lauer