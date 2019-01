Gut beschirmt in das neue Amt

Gerd-Richard Neumeier an der Spitze des katholischen Dekanats Neustadt mit vier Seelsorgebereichen - vor 26 Minuten

UFFENHEIM - Der Pfarrer von Uffenheim, Hemmersheim, Herbolzheim und Rodheim, Gerd-Richard Neumeier, steht nun offiziell an der Spitze des Dekanats Neustadt. Domkapitular und Regionaldekan Hans Kern überreichte ihm in einem von der Schola mitgestalteten Vespergottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche in Uffenheim das Dekane-Kreuz und das Amtssiegel.

Gerd-Richard Neumeier (links) wird von Regionaldekan Hans Kern (rechts) als Dekan in sein Amt eingeführt, in der Mitte stellvertretender Dekan Bruder Andreas Murk von den Franziskaner-Minoriten im Kloster Schwarzenberg. © Foto: Gerhard Krämer



Gerd-Richard Neumeier (links) wird von Regionaldekan Hans Kern (rechts) als Dekan in sein Amt eingeführt, in der Mitte stellvertretender Dekan Bruder Andreas Murk von den Franziskaner-Minoriten im Kloster Schwarzenberg. Foto: Foto: Gerhard Krämer



"Christus nimmt uns in seinen Dienst", begann Domkapitular Hans Kern, der früher seinerseits Pfarrer in Uffenheim und kurzzeitig Dekan war, ehe er zum Regionaldekan der Region IV Ansbach-Neustadt der Erzdiözese Bamberg wurde. "Danke, dass Du dieses Amt angenommen hast", sagte Kern, der wohl weiß, dass viele zusätzliche Aufgaben auf den Pfarrer mehrerer Gemeinden und den Koordinator der Seelsorgebereiche zukommen. Doch Uffenheim sei keine unbedeutende Stadt, seien doch aus ihr zuletzt drei Dekane hervorgegangen, rief der Domkapitular in Erinnerung. Dekanatsratsvorsitzende Barbara Lehner teilt Neumeier gerne, denn "das Dekanat bekommt einen wirklich guten Dekan". Sie wünschte sich Solidarität, Zusammenhalt und Beziehungspflege.

Kern ging in seiner Ansprache auf das von Neumeier auf dem Liedblatt gewählte Bild von Johannes dem Täufer ein und auf den zugehörigen Spruch "Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen". Dieser löste unter den Besuchern des Gottesdienstes eine gewisse Heiterkeit aus.

Die Aufgaben würden immer mehr und damit auch die Anforderungen an den neuen Dekan, hob Regionaldekan Hans Kern hervor. Auf der anderen Seite würden die Kirchen leerer, die Kirchenbindung nehme ab und das Personal dünne aus. Hinzu komme das Anspruchsdenken der Menschen und die Digitalisierung. "Unsere Sorge muss aber den Menschen gelten", machte der Regionaldekan klar. So sollen die neuen Verwaltungsstrukturen eine Vorbereitung auf die Zukunft sein. Dekansaufgabe sei es zu überlegen, welche Strukturen und Formen es sein könnten.

Ohnehin werde das Entscheidende durch Gott geschaffen, betonte der Regionaldekan. Der Kirche wies er eine Mittlerfunktion zu. "Das Reich Gottes müssen wir nicht machen. Aber den Kopf hinhalten wie Johannes der Täufer müssen wir schon", betonte Kern. Sein Reich solle wachsen – in einem lebendigen ökumenischen Miteinander. "Vertrauen wir auch darauf, welchen Schatz Gott uns in unser Herz gelegt hat", schloss er.

Gute Wünsche für das neue Amt überbrachten der stellvertretende Landrat und Landtagsabgeordnete Hans Herold an Gerd-Richard Neumeier. Darüber hinaus sprachen Uffenheims Bürgermeister Wolfgang Lampe auch im Namen des Schlüsselfelder Bürgermeisters Johannes Krapp, der Heimatgemeinde Neumeiers, und der evangelische Dekan Karl-Uwe Rasp dem Dekan die besten Wünsche aus. Tanja Saemann, Jugendbildungsreferentin im Erzbischöflichen Jugendamt, überreichte auch im Namen des Bundes der Katholischen Jugend einen Schirm, da Neumeier sicher oft Schirmherr sein werde, und allerlei Utensilien für seine Arbeit.

Gerd-Richard Neumeier selbst versteht sein Amt als Dienstamt, wie er deutlich machte. "Nicht ich bin es, er ist es", verdeutlichte er. Er weiß sich von vielen begleitet. Mit den Worten "Schön, dass Sie da sind", lud Neumeier zum Stehempfang in das Pfarrzentrum ein.

Das Dekanat hat eine Fläche von rund 1074 Quadratkilometern und besteht aus vier Seelsorgebereichen mit den Pfarreien, einer Kuratie und einer Filialgemeinde. Stand 2013 waren es 19 358 Katholiken.

Zum Seelsorgebereich St. Johannes gehören St. Johannes Neustadt, Maria Königin Emskirchen und ab 1. September Uehlfeld und Markt Erlbach.

Zum Seelsorgebereich St. Martin Westmittelfranken zählen St. Bonifaz Bad Windsheim, St. Martin Burgbernheim, St. Kilian Hemmersheim, St. Michael Herbolzheim, St. Kilian Rodheim und Herz Jesu Uffenheim.

Der Seelsorgebereich Iphofen-Seinsheim-Willanzheim umfasst St. Laurentius Dornheim, St. Veit Iphofen, St. Marien Birklingen, St. Martin Willanzheim, St. Peter und Paul Seinsheim, St. Leonhard Bullenheim, St. Johannes Iffigheim, St. Cyriacus Wässerndorf, St. Peter und Paul Tiefenstockheim und St. Johannes Hüttenheim.

Zum Seelsorgebereich Südlicher Steigerwald gehören St. Jakobus Altmannshausen, St. Marien Markt Bibart, St. Marien Ullstadt, Zum heiligsten Rosenkranz Sugenheim, St. Margarethe Kornhöfstadt, St. Gallus Oberscheinfeld, Heilig Kreuz Erlabronn und Mariä Himmelfahrt Scheinfeld.

GERHARD KRÄMER