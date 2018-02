Halle in Marktbergel steht vorerst weiter leer

Gemeinderat gegen Nutzung ehemaliger Lackiererei für Veranstaltungen - vor 4 Stunden

MARKTBERGEL - Auf einhellige Ablehnung des Gemeinderates stieß das Vorhaben, eine nicht mehr genutzte Werkstatt auf Gemeindegebiet zu einer Veranstaltungshalle umzufunktionieren. Der Antrag auf eine Nutzungsänderung wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums zurückgewiesen.

Eine Nutzungsänderung dieser Produktions- zu einer Veranstaltungshalle kommt für den Gemeinderat nicht infrage. © Foto: Gerhard Meierhöfer



Angedacht war, in der früheren Lackiererei Familienfeiern, Hochzeiten und Events in einer Größenordnung von bis zu 700 Besuchern durchzuführen. Zwar mögen diese alle in die Halle passen, so die Auffassung der Räte. Dennoch sorgten sich diese mit Blick auf die zum Transport der Gäste nötigen Fahrzeuge. Diese hätten vor Ort unmöglich ausreichende Parkmöglichkeiten und würden zu unzumutbaren Verhältnissen für Anlieger auch im weiteren Umkreis sorgen. Einstimmig sprach man sich daher gegen eine Nutzungsänderung der Halle aus.

Mit dem traditionellen Osterfeuer auf dem Petersberg rückte eine bereits etablierte Veranstaltung in den Fokus des Gemeinderates. In den vergangenen Jahren hatte es damit Ärger gegeben, da nicht nur sortenreines Brennmaterial sondern viel Abfall oder Sondermüll eingebracht wurde, sodass das Landratsamt für heuer eine Genehmigung versagte. Die zuständige Mitarbeiterin hatte im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Manfred Kern eine Fortführung abgelehnt, sodass sich die Räte nun damit beschäftigen mussten.

Für die Beibehaltung

Gemeinderat Martin Grosch sprach sich dezidiert für ein Beibehalten aus und hielt ein schlüssiges schriftliches Konzept für die Ausführung und vor allem Einhaltung der geltenden Vorschriften für möglich. Vorschläge wie die Errichtung eines Bauzaunes um die Brandstätte, um Fehlanlieferungen von Brennmaterial auszuschließen und Alternativstandorte wie am Überlaufsee bei Ottenhofen wurden ebenso diskutiert wie die strikte Anzeige aller "wilden Lieferanten", wie es im Ratsgremium hieß – diese fuhren in der Vergangenheit auch von auswärts ihren Sperrmüll an.

Vereinbart wurde, dass Gemeinderat und Kerwaburschen gemeinsam ein Konzept erarbeiten, in dem unter anderem ein verantwortlicher Ansprechpartner genannt wird. Klar war allen Mandatsträgern, dass in Zukunft beim Petersbergfeuer nur Holz aus dem Wald und Baumschnitt genutzt werden darf.

