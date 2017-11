Handy in Markt Bibart geklaut, Diebin entkommt

Ungarin klaut Mobiltelefon - Diebstahlmeldung erreicht die Polizei zu spät - vor 1 Stunde

MARKT BIBART - Das nennt man wohl Pech: Beamte der Polizei Neustadt hatten am Montagfrüh einen guten Riecher, konnten einen Diebstahl aber nicht beweisen. Mutmaßlich kam deshalb eine ungarische Staatsbürgerin mit ihrer Tat davon.

Gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine junge Frau in der Nähe einer Tankstelle in Markt Bibart schlafen würde. Beamte überprüften sie, eine 19-jährige Ungarin. Sie erklärte den Polizisten, dass sie auf der Durchreise mit dem Ziel Budapest sei. Sie wurde dennoch durchsucht und dabei fanden die Polizisten zwei Mobiltelefone. Die Frau gab an, dass beide Telefone ihr gehörten. Eine Überprüfung der sogenannten Individualnummer ergab keinen Treffer. Deshalb ließen die Beamten die 19-Jährige gehen.

Die Wendung kam am Montagnachmittag: Ein 37-Jähriger erschien bei der Inspektion in Neustadt und zeigte den Diebstahl seines Mobiltelefons an. Es stellte sich heraus, dass der Mann in einer Gaststätte in Markt Bibart neben der 19-jährigen Ungarin gesessen hatte und diese wohl als Täterin infrage kommt. Greifbar ist die junge Frau nun nicht mehr.

