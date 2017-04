Hase in Bad Windsheimer Metzgergasse getötet

Polizei vermutet bereits einen Täter - Ein Tier lag leblos im Hof - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ist in der Metzgergasse in Bad Windsheim ein Hase getötet worden. Offenbar hat ein Hund den Stall zweier Zwerghasen geöffnet und eines der Tiere attackiert.

Ein Hase soll von einem Hund in Bad Windsheim getötet worden sein. © dpa / Symboldbild



Eine Nachbarin hat in der Tatzeit einen "zotteligen schwarzen Hund mit einem roten Halsband" beobachtet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Dieser soll zuvor den Stall der beiden Hasen geöffnet und eines der Tiere getötet haben. Dieses wurde leblos im Hof aufgefunden, vom anderen Hasen fehlt bislang jede Spur. Der Hundehalter wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Windsheim unter 09841-66160 in Verbindung setzen. Am Stall entstand ein Schaden von 100 Euro.

