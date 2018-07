Heißbegehrt: Vergabe der Bauplätze an der Pommernstraße

Interessenten geben um 8 Uhr morgens Vormerkungen ab - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Punkt acht Uhr öffnen sich gestern die Türen zum Liegenschaftsamt. Knapp ein Dutzend Bauwillige wartet bereits vor der Tür. Für die Vergabe der knappen Bauplätze zählt einerseits die Reihenfolge des Eingangs, dann entscheidet das Los, so mehrere sich für den gleichen Bauplatz interessieren.

30 Grundstücke wird das Baugebiet an der Pommernstraße in Bad Windsheim umfassen. © Claudia Lehner



Es geht um die Grundstücke an der Pommernstraße, die es noch gar nicht gibt. Sie werden erst ausgewiesen. Der Bebauungsplan wurde wie berichtet bereits abgesegnet. Laut Stadtbaumeister Ludwig Knoblach werden derzeit Kanal und Straßen, also die Erschließung, geplant. Sich den Traum vom Eigenheim in der Kurstadt verwirklichen könnten sich die vor dem Liegenschaftsamt so hoffnungsvoll Wartenden dann voraussichtlich ab Mitte 2020, wie Knoblach auf WZ-Nachfrage sagt.

Es handelt sich aber zunächst um eine unverbindliche Vormerkung auf eines der 30 zur Verfügung stehenden Grundstücke. Dass das Interesse groß sein würde, war Lisa Wax vom Liegenschaftsamt schon im Vorfeld klar. Immerhin gibt es regelmäßig Nachfragen zu möglichen Bauplätzen. Entsprechend wurde ein System gewählt, das möglichst fair sein soll. Ab 8 Uhr, nicht früher, konnten sich die Interessenten melden: Persönlich vorbeikommen, einen Brief einwerfen oder eine E-Mail schreiben. Eine stattliche Anzahl von knapp einem Dutzend Bürgern hat sich für den persönlichen Termin entschieden und war auch gleich zu Beginn da. Sollte jemand später kommen, wurde vorsichtshalber eine Mitarbeiterin an der Türe postiert, um sicherzustellen, dass die Reihenfolge auch eingehalten wird.

Auf E-Mail vertrauen wollte Andrea Schön aus Ergersheim nicht. Sicher ist sicher. Sie will nach Bad Windsheim ziehen, ihr "Alterssitz". Der Supermarkt und was man so braucht, soll künftig mit dem Fahrrad erreichbar sein. In Ergersheim ist für die täglichen Erledigungen ein Auto nötig. Friedrich und Roswitha Holzhey besitzen eine Eigentumswohnung in der Kurstadt, nun wünschen sie sich ein Haus, schon seit Jahren. Mit den Mitarbeitern des Liegenschaftsamtes sind sie bereits gut bekannt, wie auch so manch andere in der Reihe der Wartenden. "Es gibt nix", erklärt Roswitha Holzhey. Das bestätigt auch Asena Hurmann. Auf dem privaten Grundstücksmarkt sei absolut nichts zu bekommen.

Die Bauwilligen vor der Türe sind nur die Spitze des Eisbergs. Nach gut einer Viertelstunde war jeder eingetragen, mit Stempel vom Liegenschaftsamt der Eingang quittiert. "Ich mach mich jetzt ans Ausdrucken", erklärt Lisa Wax. Auch Kollegin Elke Drechsler hat schon einen Blick in den Maileingang geworfen. "Einer hat gleich zwei Mal geschrieben", kommentiert sie.

Das Los entscheidet

Wie viele Mails und Briefe insgesamt eingegangen sind, das müssen Wax und Drechsler noch zählen. Dann werden die Vormerkungen sortiert. Die Interessenten konnten Prioritäten für bestimmte Grundstücke setzen. Nur wenn es mehrere Interessenten für den gleichen Bauplatz gibt, entscheidet der Zeitpunkt des Eingangs beziehungsweise das Los. Vielleicht finde sich aber dann auch noch ein freies Grundstück, das auch passe, erklärt Bürgermeister Bernhard Kisch auf WZ-Nachfrage.

Mietwohnungen, aber eben auch Bauplätze werden in der Kurstadt gebraucht, das ist Kisch und Knoblach wohl bewusst. Nur noch ganz wenige sind in den bisher ausgewiesenen Arealen frei – Dreamland und Unterm Weinturm – wie der Bürgermeister bestätigt. In Külsheim ist ein Baugebiet ausgewiesen worden, das ebenfalls auf großes Interesse stieß, und auch im Ortsteil Oberntief werden einige Bauplätze geschaffen. Der Bürgermeister verweist auf die gute Wirtschaftslage und den "höchsten Einwohnerstand" bisher. "Der Bedarf an Wohnraum ist da", betont er. Bewusst sei bei der Planung des Baugebiets Pommernstraße in einigen Arealen die Möglichkeit für dreigeschossige Mietshäuser geschaffen worden. Auch diese werden gebraucht. Für ihn zeigt das große Interesse, wie attraktiv das Baugebiet mit seiner guten Lage nahe am Kurpark und an Einkaufsmöglichkeiten ist.

Andererseits will die Kommune aber auch die Balance halten. "Innen- vor Außenentwicklung", nennt Ludwig Knoblach eine bekannte Maxime. Den Altbestand wolle man nicht leer stehen lassen, betont auch der Bürgermeister, und nur auf der "grünen Wiese" bauen lassen. Angesichts des Zuzugs in die Kurstadt werde es aber dennoch weitere Baugebiete geben. "Wir sind dran, zu lokalisieren, wo es weitergehen kann", sagt Kisch.

Claudia Lehner