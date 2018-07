Hemmersheim: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Der Rettungshubschrauber war im Einsatz - vor 1 Stunde

HEMMERSHEIM - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gülchsheim und Geißlingen ereignet hat.

Ein 60-jähriger Autofahrer, der Richtung Geißlingen fuhr, kam am Donnerstag, gegen 11.35 Uhr, in einer Kurve offensichtlich zu weit nach links ab. Er prallte laut Polizei mit seinem Wagen auf das entgegenkommende Auto einer 28-jährigen Frau. Beide Fahrer waren allein in ihren Fahrzeugen unterwegs. Sie wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Die zwei Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

