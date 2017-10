Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

"WeinWanderTag": Winzer freuen sich über tausende Besucher Wie es einst Goethe beschrieb, erlebten die Weinberg-Wanderer in Ipsheim Franken als "gesegnet Land". Der Weinbauverein und die Winzer freuten sich über zahllose Besucher in bester Laune bis in den frühen Abend hinein.

Geburtstag im Blauen Schloss: Christian Schmidt wird 60 Zahlreiche politische Weggefährte, Vertreter der Wirtschaft sowie Abordnungen von Vereinen und Verbänden gratulierten Bundesminister Christian Schmidt zum 60. Geburtstag. Da führte zunächst der rote Teppich in den Park des "Blauen Schlosses" in Obernzenn, seiner Heimatgemeinde. Nach einer Andacht feierte der Jubilar im festlichen Rahmen mit 500 geladenen Gästen.

Furioses Finale: Meute entern das Weinturm-Festival Es war die Überraschung des Tages und das bestgehütete Geheimnis des 40. Weinturm-Festivals. Die hanseatischen Techno-Brasser von Meute versetzten die Besucher in kürzester Zeit in Extase und feierten bis in die Nacht mit Publikum und Helfern das Festival-Jubiläum.