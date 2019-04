Hitzesommer befeuern das Kiefernsterben

Befliegung durch das Forstamt offenbart das Ausmaß der Schäden im Landkreis Neustadt-Bad Windsheim – Hoffen auf ein feuchtes Jahr - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Es steht nicht gut um die Nadelwälder in der Region. Die dicht aufeinanderfolgenden Hitzesommer 2015 und 2018 haben nicht nur den seit geraumer Zeit auf dem Rückzug befindlichen Fichten, sondern auch den Kiefern schwer zugesetzt. Vor zwei Wochen unternahm das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) eine Befliegung, um einen Eindruck vom Zustand der Kieferngebiete im östlichen Landkreis zu bekommen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bieten wenig Erfreuliches. Besonders auffällige Schäden wurden bei Sugenheim und Baudenbach sowie im Raum Trautskirchen und Obernzenn festgestellt.

An den Südrändern dieses Waldstückes zwischen Rappenau (links) und Breitenau hat sich die Kiefer komplett verabschiedet. © Foto: Dr. Ludwig Albrecht



Am 21. März stieg Behörden- und Forstbereichsleiter Dr. Ludwig Albrecht mit Luftbeobachterin Simone Bogendörfer (Revierleiterin in Burgbernheim) und Stephan Bayer (damals noch Revierleiter in Markt Erlbach) zu Pilot Fritz Frenzel von der Luftrettungsstaffel ins Flugzeug. Ausgehend vom Flugplatz Ansbach-Petersdorf unternahmen sie einen knapp zweistündigen Flug über weite Teile des Landkreises, ein Abstecher in den Nachbarkreis Kitzingen inbegriffen.

Die Kiefer ist mit einem Anteil von rund einem Drittel die Hauptbaumart im Landkreis. Sie gilt als sturmfest und trockenheitsresistent. Gleichwohl erbrachte der "Gesundheits-Check aus der Luft", wie das AELF eine Pressemitteilung überschrieb, zwar lokal unterschiedliche, unterm Strich aber unerquickliche Befunde. Infolge des Hitzesommers 2018 mit seinem Niederschlagsdefizit von bis zu 300 Millimetern, also 300 Litern pro Quadratmeter – der Jahresdurchschnittswert in der Region beträgt zirka 650 Liter – kam es mancherorts zu einem flächigen Absterben von Kiefernbeständen.

Mistel, Käfer & Co.

Viele der durch die Trockenheit geschwächten Bäume sind zusätzlich vom Diplodia-Triebsterben befallen: Ein Pilz befällt zuerst die Nadeln und kann den Baum zum Absterben bringen und zugleich eine erhebliche Holzentwertung verursachen. Der Befall mit Misteln hat fast überall zugenommen, sagt Ludwig Albrecht, und dann sind da noch der Kiefernprachtkäfer und der Waldgärtner, zwei Borkenkäferarten, welche die Rinde geschwächter Kiefern zerstören und zu deren schnellem Absterben beitragen.

Das Ergebnis der Befliegung fasst das AELF wie folgt zusammen: "Von Weitem und von oben sehen viele Nadelholzbestände noch ziemlich grün aus. Bei näherer Betrachtung stellt sich dies jedoch als falscher Eindruck heraus. Viele Nadelholzbäume haben im Moment noch eine grüne Krone, während im Stammbereich bereits die Rinde abblättert." Besonders auffällige Schäden haben Albrecht, Bogendörfer und Bayer in zwei Bereichen ausgemacht: im südlichen Steigerwald rund um Sugenheim und Baudenbach sowie auf der Frankenhöhe bei Obernzenn und Trautskirchen, etwa zwischen Rappenau und Breitenau. "Wie von Motten zerfressen" (Albrecht) schaut aus der Ferne auch ein Waldstück bei Wimmelbach aus. Im Gegensatz dazu erschienen einige Kiefernbestände in den Gemeindegebieten Dachsbach, Uehlfeld und Münchsteinach aus der Luft kaum auffällig, auch bei Markt Erlbach sind weniger Schäden erkennbar.

Was aber tun in den stark geschädigten Nadelwäldern? Die Forstleute des AELF und der Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt-Uffenheim geben den Waldbesitzern Empfehlungen. Vorrang hat demnach die Walderhaltung, die Erhaltung der Bodenkraft und die Sicherung der noch intakten Waldstrukturen. Oder, wie Ludwig Albrecht sagt: "Jeder halbwegs gesunde Baum bleibt stehen – wir wollen retten, was zu retten ist." Daher sollten alle Nadelbäume mit gesunder Rinde und weitgehend gesunder grüner Krone bis auf Weiteres nicht geschlagen werden.

Auch bei großflächigen Schäden dürften Erntemaschinen und Transportfahrzeuge nicht kreuz und quer über die Waldfläche fahren, sondern sollten auf den Rückegassen bleiben, andernfalls würde der Waldboden zu stark verdichtet. "Wir dürfen den Waldboden nicht zerstören, denn der muss die neue Waldgeneration ausbilden", mahnt Albrecht eindringlich vor allzu sorglosem Maschineneinsatz. Ihre Fichtenwälder sollten die Besitzer alle 14 Tage auf Borkenkäferbefall kontrollieren. Bei Anzeichen von Käferbefall seien die Bäume einzuschlagen und vor dem Ausflug der Jungkäfer 500 Meter weit aus dem Wald herauszuschaffen. Für insektizidfreie Käferbekämpfung gebe es staatliche Zuschüsse, sagte Albrecht, Infos gebe es bei den Revierförstern.

Ob staatliche Forstverwaltung, private und kommunale Waldbesitzer oder die Forstbetriebsgemeinschaften: Alle hätten derzeit alle Hände voll zu tun, die Schadholzmengen zu bewältigen und den Wald in Bestockung zu bringen. "Wir haben so viel Schadholz, dass wir kaum an Maschinen und Arbeitskräfte rankommen, die wir brauchen", sagt Albrecht und räumt unumwunden ein: "Das sitzt uns im Genick, diese Belastung, auch mental." Sein inniger Wunsch für die kommenden Monate: "Es muss ein feuchtes Jahr 2019 werden, anders geht es nicht."

GÜNTER BLANK