Hoher Sachschaden nach Zimmerbrand in Bad Windsheim

Bewohner konnten sich retten - Ursache noch unklar - 21.10.2016 13:43 Uhr

BAD WINDSHEIM - Auf mindestens 100.000 Euro hat die Kriminalpolizei in einer ersten Einschätzung den Schaden taxiert, der am Donnerstagabend beim Brand in einem Anwesen in der Husarengasse entstanden ist. Das Feuer brach gegen 19.45 Uhr im zweiten Obergeschoss des denkmalgeschützten Hauses aus, verletzt wurde niemand. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwer mussten am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand in Bad Windsheim ausrücken. © Günter Blank



Laut Michael Konrad vom Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg war ein Stromkabel der "Quellort" des Brandes. Zu diesem Ergebnis seien die Brandermittler des Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei gekommen. Das Feuer entstand im oberen der zwei Geschosse einer Wohnung, während sich der Mieter im unteren der beiden Stockwerke aufhielt. Der 54-Jährige entdeckte den Brand, setzte noch einen Notruf ab und konnte sich ebenso wie ein weiterer, zum Unglückszeitpunkt anwesender Bewohner des Gebäudes ins Freie retten. Die Fachermittler seien sich bezüglich der Brandursache Sache sicher, weshalb auch "nicht gegen den Wohnungsinhaber ermittelt" werde, sagt Konrad.

Außenangriff über die Drehleiter

Die räumlichen Gegebenheiten in dem um das Jahr 1450 errichteten Gebäude - lediglich das ebenfalls bereits erhabene Erdgeschoss, in dem sich ein leerstehender Laden befindet, ist deutlich jüngeren Datums - erschwerte den Einsatz der Feuerwehr. Die Betontreppe endet im ersten Stock an besagter Wohnung, welcher durch eine enge Wendeltreppe im Innern mit dem Obergeschoss verbunden ist, von welchem wiederum an anderer Stelle eine schmale Stiege hinauf in den ersten der zwei übermannshohen Dachräume führt. Hier war denn für die Wehrmänner und -frauen ein schweres Vorankommen durch die verqualmten Räume, weshalb neben dem sogenannten Innenangriff durch Atemschutzträger ein Außenangriff über die Drehleiter erfolgte.

Flammen griffen auf Dachgebälk über

Die Flammen griffen schnell auf das Jahrhunderte alte Dachgebälk über. Die Gefahr eines "ausgewachsenen Dachstuhlbrandes" sei gegeben gewesen, sagt Bad Windsheims Feuerwehrkommandant Matthias Helm. "Das war schon sehr kritisch." Helm hatte deshalb als Vorsichtsmaßnahme über die Rettungsleitstelle weitere Atemschutz-Trupps zur Unterstützung angefordert, so dass letzten Endes rund 70 Aktive vor Ort waren - knapp 30 aus Bad Windsheim, weitere 40 aus Illesheim und Ipsheim.

Ein glücklicher Umstand bei all dem Schrecken, den der Brand verbreitete: Die Bad Windsheimer Wehr hatte gerade eine Dienstbesprechung in ihrem Domizil, als der Alarm einging. Dies förderte ein "schnelles und stabiles Eingreifen", welches bei einem deratigen Objekt vonnöten ist, soll der Vollbrand und damit der Totalverlust des Gebäudes verhindert werden, wie Helm sagt.

Der Artikel wurde um 13.43 Uhr aktualisiert.

Günter Blank/schiem

