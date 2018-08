"Horch amol": Auf ein Wort mit einem Bürgermeister

BAD WINDSHEIM - Michael Husarek hat sich aus dem Staub gemacht. Stimmt nicht ganz, aber der NN-Chefredakteur weilt mit seinen Kollegen aus der Chefredaktion für eine Woche in der Außenredaktion in Forchheim, um dort Zeitung zu produzieren. Perspektivenwechsel nennt man sowas wohl. "Horch amol"-Podcastpartner Matthias Oberth wollte da in nichts nachstehen.

Auswärtsfahrt: Ein Bürgermeister bei Horch amol

Der Online-Chef nutzte die Gelegenheit, um über das flache Land zu sprechen. Und zwar mit dem ersten Bürgermeister seiner Heimatstadt Bad Windsheim. Bernhard Kisch ist CSU-Mitglied und steht seit über vier Jahren an der Spitze der Kurstadt. Auf dem flachen Land ähneln sich die großen Themen, mit denen sich viele Städte und Gemeinden herumschlagen müssen: Anbindung an den ÖPNV, Verödung der Innenstädte, der Wunsch nach neuen Bau- und Gewerbegebieten, verbunden mit der Kritik an Flächenfraß und Versiegelung der Landschaft. Doch hören Sie selbst:

