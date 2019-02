Hören, was schon jetzt brummt und summt

BAD WINDSHEIM - Kaum wird es wärmer und zeigen sich die ersten Vorzeichen des nahenden Frühlings, beginnt das Summen. Bienen, Hummeln und andere Insekten erwachen aus der Winterstarre und brauchen dringend Nahrung. Doch viel finden sie aktuell noch nicht. Imker Richard Ulm weiß, wie da Abhilfe zu schaffen ist. "Jeder kann etwas tun", findet er. Im Garten oder selbst auf dem Balkon lassen sich mit der richtigen Pflanzenauswahl Insekten unterstützen.

Winterlinge, wie hier im Bad Windsheimer Kurpark, sind als Frühblüher eine besonders wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten. © Foto: Stefan Blank



Unzählige Bienen summen und fliegen im Kurpark von Blüte zu Blüte, die in Gelb oder lilafarben bereits für die ersten Farbtupfer sorgen. Winterlinge und Krokusse stehen dort beispielsweise im südlichen Eingangsbereich des Parks und sind eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten. Wie Imker Richard Ulm erklärt, ist jetzt eine besonders wichtige Zeit für Bienen, Hummeln, Hornissen und Wespen. Dabei hat er noch nicht einmal so sehr die Honigbienen im Blick. "Die haben den Imker, der sich um sie kümmert." Für Wildbienen ist es noch entscheidender, dass sie in der Natur finden, was sie brauchen.

"Die Bienen fliegen wie wild", erklärt Ulm zu den auch in diesem Jahr wieder sehr früh einsetzenden frühlingshaften Temperaturen. Bei zwölf bis 16 Grad Celsius fangen die Bienen an, auszufliegen. Sie müssen nun ihre Völker aufbauen. Für den Winter wurden sie auf rund 5000 Tiere reduziert, nun werden sie wieder auf 50 000 aufgebaut. "Dafür wird extrem viel Futter benötigt." Wildbienen, Hummeln und Wespen haben es noch schwerer. Bei ihnen überwintert nur die begattete Königin und baut allein den Hofstaat auf.

Nektar und Pollen: Das brauchen Bienen gerade jetzt. Schneeglöckchen, Palmkätzchen, Trauerweide und Kornelkirsche zählen zu den Frühblühern und sollten deshalb in einem bienengerechten Garten zu finden sein. Haselnüsse beispielsweise bieten besonders viele Pollen, sagt Ulm. "Sich daneben stellen und hören, was da brummt", rät der passionierte Bad Windsheimer Imker. Bald werden auch Märzenbecher mit ihren zum Großteil weißen und glockenförmigen Blüten den Frühling einläuten.

Birgit Brych, Vorsitzende des hiesigen Obst- und Gartenbauvereins, findet es ebenfalls gut, etwas für Bienen und Insekten zu tun. Auf dem Gelände des Vereins habe man im vergangenen Jahr Wildblumen angesät. Nun hofft sie, dass diese auch heuer wieder aufgehen. Was in den Parzellen der Mitglieder geschieht, darauf habe sie natürlich keinen Einfluss.

Aus ihrem eigenen Garten hat sie hingegen Forsythien verbannt. Die seien zwar schön anzusehen, brächten aber Bienen und Schmetterlingen nichts. Wildblumen anzusäen sei da deutlich besser oder den lila blühende Schmetterlingsflieder und Fetthenne mit ihren rosafarbenen Blüten zu pflanzen. Heimische Sorten, findet sie, seien im Prinzip den Exoten vorzuziehen, wo es doch auch um Nahrung für die hiesigen Insekten geht.

"Selbst mit Balkon geht schon was", erklärt Ulm. Jede kleine Fläche könne genutzt werden. Was hingegen mit Schotter und Folie abgedeckt ist, sei für die Pflanzen und damit auch für die Insekten verloren. Ebenso wie eine mit dem Mähroboter bearbeitete Fläche. "Kurz geschnittener Rasen ist für Insekten wie eine Wüste", sagt er. Manchmal sei es einfach besser, weniger zu machen. Wenn eine Fläche nicht gebraucht wird, dann eine Blühwiese ansäen, eventuell einmal im Jahr mähen und sonst nichts machen.

Das kann dann im Herbst Insekten, aber auch anderen Tieren wie Vögeln nutzen, der Blüten aber auch der Samen wegen. Wenn sie sich auf den Winter vorbereiten, brauchen auch Insekten wieder besonders viel Nahrung und gerade dann ist erneut das Angebot knapp. Disteln und Klee, aber auch die lila blühende Phacelia, landläufig als Bienenweide bekannt, hält Ulm für geeignet. Efeu ist es ebenfalls, aber da gelte es, langfristig zu planen. Denn der blühe nach 15 Jahren zum ersten Mal.

Einen geeigneten Exoten hat er auch noch im Angebot: den aus dem asiatischen Raum stammenden Bienenbaum, der von August bis September blüht und "eine ideale Nahrungsquelle für sämtliche Insekten" bildet. Eine weitere Möglichkeit, etwas für Bienen zu tun, will der passionierte Imker dann doch nicht verschweigen: heimischen Honig kaufen. Wer Genaueres über die passende Pflanzenauswahl wissen will, kann sich für den Vortrag von Richard Ulm bei der Volkshochschule anmelden. Am Donnerstag, 14. März, spricht er ab 19 Uhr in der Wirtschaftsschule in Bad Windsheim über den bienengerechten Garten.

