Hospizverein feiert: Labyrinth im Kurpark wird Zehn

Fest am 9. September mit Musik, Clowns und Picknick geplant - vor 25 Minuten

BAD WINDSHEIM - 250 Meter: So lang ist der Weg vom Beginn des La­byrinths bis zu seiner Mitte. Oft er­scheint sie nah, doch dann führen die Steine den Suchenden wieder weiter nach außen. Es ist ein Ort mit viel Symbolkraft, den der Hospizverein vor zehn Jahren im Kurpark geschaf­fen hat.

Die Möglichkeiten, das Labyrinth im Kurpark zu erleben, sind ganz unterschiedlich. Hier erkundet eine Gruppe Kinder den Steinkreis auf ihre eigene Art. © Claudia Lehner



Er bietet Raum zum Nach­denken, aber auch - im ersten Mo­ment überraschend - für spannende Begegnungen. Das betonen Mitglie­der des Hospizvereins immer wieder. Zeit für gute Gespräche wird es auch am Freitag, 9. September, geben - beim Labyrinthfest, mit Musik, mit Clowns und Picknick. Schnell ist das Labyrinth ein Pro­jekt von vielen geworden, erinnert sich Ulrike Jurkat, die damals den Gesprächskreis für Trauernde gelei­tet hat.

Dort entstand 2004 die Idee eines begehbaren Labyrinths, ange­lehnt an das Modell "Gezeiten der Trauer" von Ruthmarijke Smeding. Mehrere Phasen - die Labyrinth-, die Janus- und die Regenbogenzeit - gibt es dort, doch die folgen nicht immer klar aufeinander, vermischen sich. Die Gezeiten der Trauer springen vor und zurück. Wie in einem Labyrinth ist der Weg nicht immer gerade.

Wie eine Fügung

So einfach und spontan wie ge­dacht ließ sich das Projekt allerdings nicht verwirklichen, sagt Jurkat in der Rückschau. Der Zufall kam dem Hospizverein zu Hilfe. Als die Idee entstand, plante der Stadtrat den Georg-Wilhelm-Steller-Naturerleb­nispfad, in dem ebenfalls ein Laby­rinth vorgesehen war. "Das war wie eine Fügung", sagt Anke Leidenber­ger, Vorsitzende des Vereins.

Der Plan traf auf offene Ohren und viele Unterstützer, finanziell und ganz praktisch in Form helfender Hände. Mitglieder eines europäischen Jugendaustausches im Pastoriushaus haben mitgeholfen, erinnert sich Jukat, außerdem Bad Windsheimer Konfirmanden, Stadtförster Sven Finnberg, ein Steinmetz und andere. Entgegen dem Vorschlag des Stadt­rates wurden die Steine der sieben Gänge nicht mit Beton befestigt.

Der Weg im kretischen Steinlabyrinth führt ganz sicher zur Mitte – ohne Irrwege. "Er führt immer zur Mitte." Trauerbegleiterin Ulrike Jurkat © Claudia Lehner



Heute, nach zehn Jahren, sind die Reihen etwas flacher und die Gänge etwas schmaler geworden. Ansonsten besteht die klassische runde Form noch immer. Das Labyrinth sei "zu ei­nem Ort der Begegnung geworden", sagt Leidenberger. Es lebe davon, dass große und kleine Menschen hier durch das Begehen Ruhe finden, ein­fach nur ausruhen oder auch spielen. In ihm steckt einiges an Symbolik. Das Labyrinth ist nach Osten ausge­richtet, wie eine Kirche.

Es ist ein kretisches Labyrinth. Irrwege gibt es entsprechend nicht. "Man kann den Weg nicht verlieren", sagt Jurkat. "Er führt immer zur Mitte", betont sie die beruhigen­de Botschaft, die das Begehen der Steinkreise haben kann. Sieben Mal muss der Gehende die Mitte umrunden, bis er dort an­kommt. Oder er tritt über das Kreuz, als christliches Symbol. Dann geht es schneller.

Im September 2006 ist das Laby­rinth schließlich eingeweiht worden. Zum zehnjährigen Bestehen hat sich der Hospizverein etwas Besonderes einfallen lassen: Gut zwei Stunden lang werden Begegnungen mit Clowns von Musik mit Saxofon, Ak­kordeon und Percussions umrahmt. Jurkat wird einer der Clowns sein. Die Sozialpädagogin und Trauerbe­gleiterin nimmt an einem Kurs teil, in dem es darum geht, den Clown in sich zu entdecken.

Beim Fest werden sie und die anderen Clowns das Laby­rinth für die Zuschauer auf ihre ganz eigene Art erkunden. Der Verein möchte wie immer die­ses kleine Fest in der Natur ohne technische Mittel gestalten. Die Gäste sitzen auf Bänken - oder mitgebrach­ten Decken - im Schatten großer Bäu­me. Es wird kalte Getränke und But­terbrezen geben. Wer Lust hat, kann das Fest auch für ein Picknick nut­zen. Beginn ist um 18 Uhr am Laby­rinth im Kurpark. Bei Regen entfällt das Fest und wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Wer will, kann dort den Hospizver­ein, den es seit 15 Jahren gibt, und seine Arbeit kennenlernen, bei den Mitgliedern nachfragen. Neben dem Gesprächskreis für Trauernde gibt es einen Besuchsdienst, der weiter wächst, wie Leidenberger erklärt. Dabei gehen Ehrenamtliche in Senio­ren- und Pflegeheime. Weitere Unter­stützer sind willkommen. Die Hos­pizhelferausbildung wird vom Verein finanziell unterstützt, erklärt Leiden­berger. Außerdem wird aktuell ein Helferkreis für Sterbebegleitung aufgebaut.

Claudia Lehner