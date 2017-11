How to: Wohnungssuche - Workshop für Flüchtlinge

Integrationslotsinnen helfen dabei auf alle Herausforderungen vorzubereiten - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - "Wie werde ich ein guter Mieter?" Zu diesem Brennpunktthema veranstalten die Integrationslotsinnen im Landkreis einen dreiteiligen Workshop. Zur Auftaktveranstaltung luden sie mit Erstem Bürgermeister Bernhard Kisch in das Bad Windsheimer Rathaus ein.

Viele Flüchtlinge und Ehrenamtliche nahmen am Workshop "Wie werde ich ein guter Mieter?" teil. © Privat



In dessen mit interessierten Flüchtenden und Ehrenamtlichen voll besetztem Saal ging es darum, wie man "es anstellt, eine Wohnung zu finden und einen guten Eindruck bei einem potentiellen Vermieter zu hinterlassen". Damit Vermietende mehr Sicherheit bei der Auswahl ihrer Bewerber haben, erhielten die Teilnehmenden eine Bestätigung über all die Themen, die sie an diesem Abend gelernt haben.

Gut vorbereitet zu sein, riet Maria Schwarm, eine der drei Integrationslotsinnen, "denn es gibt zu wenige günstige Wohnungen und der Vermieter kann auswählen, wen er für seine Wohnung haben möchte." Momentan stünden viele anerkannte Flüchtlinge vor der Herausforderung, auf dem freien Markt eine Wohnung zu suchen. Doch schon Wohnungsanzeigen zu finden und zu verstehen, könne schwierig sein, führte sie aus. Auch ein Telefonat mit dem potenziellen Vermieter oder eine Wohnungsbesichtigung gelängen mit geringen Deutschkenntnissen nur mit Glück. Ganz zu schweigen von Mietvertrag und Hausordnung, die voll von bürokratischen Formulierungen stecken.

Übung in Theorie und Praxis

Auf all diese Stolperfallen wurden die Wohnungssuchenden praktisch und theoretisch vorbereitet: mit Rollenspielen konnten sie die Situationen "Telefonat mit dem Vermieter" und Wohnungsbesichtigung gemeinsam mit Einheimischen üben. Doch auch der theoretische Hintergrund kam nicht zu kurz: Richard Eisen, der zuständige Mitarbeiter des Landratsamts rund um Wohnungsfragen, steuerte hieb– und stichfeste Informationen und Erfahrungen aus der Praxis bei. Asylsozialberaterin Corinna Mertens von der Diakonie erklärte die grundlegenden Richtlinien des Jobcenters für Wohnungssuchende, die noch auf der Suche nach einer Erwerbsarbeit sind.

Die Flüchtlinge waren sehr eifrig und neugierig bei der Sache. Aber auch kritische Fragen wurden gestellt: "Warum legen denn manche Vermieter einfach auf, wenn ich mich vorgestellt habe?", wollte ein junger Syrer wissen. "Leider herrschen viele Ressentiments gegenüber Menschen aus anderen Ländern bei potenziellen Vermietern vor", so Anke Geiter, Integrationslotsin der Diakonie und gab den Tipp, dass es dabei nie schaden kann, sich einen persönlichen Eindruck von den Wohnungssuchenden zu verschaffen. Auch wenn einige Negativbeispiele besonders auffielen, so versuchten doch die meisten Geflüchteten in Deutschland einen vorbildlichen Weg einzuschlagen.

Nun soll ein "Train-the-Trainer-Effekt" ins Rollen gebracht werden, da nur so Integration landkreisweit gelingen und gelebt werden kann. Dazu werden dringend interessierte Bürger gesucht, "damit das Konzept ganz oder in Teilen in den Gemeinden umgesetzt werden kann". Diese werden im Vorfeld geschult und mit Materialien ausgestattet.

Interessenten können sich Freiwilligenzentrum der Caritas unter 09161/888919 oder freiwilligenzentrum@caritas-nea.de melden.

nb