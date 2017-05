Hubertus Saule führt weiter die Junge Union in Uffenheim

Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt - vor 56 Minuten

UFFENHEIM - Der Kreisverband der Jungen Union Neustadt/Aisch–Bad Windsheim stellte bei seiner Kreismitgliederversammlung mit Neuwahlen im Landgasthof "Lichterhof" in Uffenheim die Weichen für die kommenden beiden Jahre. Wieder mit dabei: Hubertus Saule.

Das Team des JU-Kreisverbandes will sich aktiv in den Bundestagswahlkampf einbringen. © oh



Kreisvorsitzender Hubertus Saule freute sich über zahlreiche Mitglieder sowie den Besuch der stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden, Kreisrätin und Uffenheimer CSU-Vorsitzenden

Ulrike Streng.

Diese skizzierte in ihrem kurzen Grußwort die aktuellen politischen Themen auf Kreisebene, blickte aber auch auf die vergangenen Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zurück, die für die Union insgesamt sehr erfolgreich verlaufen sind. Diese Ergebnisse zeigten einerseits, dass der "Schulz-Hype" offenbar bereits vor diesen Wahlen wieder verflogen sei, andererseits müssen diese aber auch Motivation sein, im anstehenden Bundestags-Wahlkampf vollen Einsatz zu zeigen, damit die Union stärkste Kraft auf Bundesebene bleibt.

In seinem Rechenschaftsbericht konnte Hubertus Saule von einer stabilen Mitgliederzahl berichten, wobei er anmerkte, dass man sich in Zukunft wieder verstärkt der Neumitgliederwerbung annehmen wolle und müsse. Des Weiteren nannte er verschiedene Veranstaltungen des vergangenen Jahres, unter anderem die Teilnahme am Kiliani-Altstadtfest Bad Windsheim, welche - ausweislich des Kassenberichts - auch im vergangenen Jahr dazu beitragen hat, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Einstimmig gewählt

Bei den anschließenden Wahlen, die wenig Änderungen mit sich brachten, übernahm Ulrike Streng die Wahlleitung. Hubertus Saule wurde einstimmig als Kreisvorsitzender bestätigt und führt den Kreisverband der Jungen Union somit auch in den kommenden beiden Jahren. Im Amt des Stellvertreters bestätigt wurden Katharina Döbler, Diana Saule und Philipp Hoog gewählt. Zur Nachfolgerin des altersbedingt ausscheidenden Werner Stieglitz wurde Meike Jochum, die bisher das Amt des Schatzmeisters innehatte, gewählt. Als Schatzmeister in den kommenden zwei Jahren fungiert Markus Jordan, der Meike Jochum im Amt folgt.

Abschließend schwor der wiedergewählte Kreisvorsitzende Hubertus Saule die Mitglieder auf den kommenden Bundestags-Wahlkampf ein und machte deutlich, dass man die CSU im Bundeswahlkreis nach Kräften unterstützen wolle, insbesondere durch das Organisieren und Durchführen der bewährten Landkreisrundfahrten. Daneben gelte es aber ebenso, die Teilnahme am Altstadtfest in Bad Windsheim erfolgreich zu gestalten, da dies eine super Möglichkeit sei, die Jungen Union in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Zudem ist die Junge Union Mittelfranken von 3. bis 5. November Ausrichter der JU-Landesversammlung. Zu der etwa 500 Jungpolitiker aus ganz Bayern in Erlangen und Herzogenaurach erwartet. Dem benachbarten Kreisverband werde man mit entsprechenden Helfern zur Seite stehen, um diese Veranstaltung erfolgreich stemmen zu können, kündigte es Hubertus Saule an.

nb