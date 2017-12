Hyänen zerfleischen Amberg im Gefrierfach

BAD WINDSHEIM - Eiskalt ist es in der Dreifachhalle am Samstagabend. Die meisten Zuschauer behalten ihre Winterjacken gleich an. Während sie sich auf der Tribüne bei einer Tasse Glühwein wärmen können, müssen die Volleyballer sich auf dem Feld und am Spielfeldrand durch Bewegung warm halten. Zum wiederholten Mal empfing der Bayernligist des TV seine Gegner statt im Käfig von Bad Windsheim im Gefrierschrank, weil die Heizung nicht funktionierte. Eingefroren spielten die Hyänen um Trainer Xaver Frühwirt aber keinesfalls: Mit 3:0 zerfleischten sie ihre Gegner vom VC Amberg in nicht einmal eineinviertel Stunden.

Die Bad Windsheimer Bayernliga-Volleyballer haben gegen den VC Amberg keine Probleme und gewinnen 3:0. Unser Bild zeigt (hinten von links) Marcus Jüllich, Sven Bauereiß, Daniel Subatzus und Felix Dachlauer. © Foto: Frank Wiemer



Wie der Hammer hängt zeigten die Gastgeber gleich zu Beginn, denn das hatten sie sich im Vorfeld vorgenommen: Die Hyänen wollten Revanche für den Aufstieg Ambergs vor zwei Jahren in die Bayernliga, als Bad Windsheim als Zweiter der Landesliga das Spielrecht eigentlich hätte bekommen müssen, da Donaustauf seine Mannschaft abgemeldet hatte. Amberg schnappte sich aber sechs Männer aus Donaustauf, wenn auch nur auf dem Papier, sicherte sich dadurch das Spielrecht und Bad Windsheim war raus. Außerdem wetterten die Amberger unter der Woche gegen die Sechziger und spielten die Bad Windsheimer in ihrem Vorbericht runter. "Das hat die Jungs zusätzlich motiviert", sagt Xaver Frühwirth.

Furios starteten die Sechziger gegen den Tabellenachten der Bayernliga. Um den ersten Punkt entwickelte sich der längste Kampf des gesamten Spiels, die Bad Windsheimer setzen sich durch. Sie kamen rasch ins Spiel und setzten sich ab Mitte des Satzes deutlich ab. Gegen die starken Sprungaufschläge von Felix Dachlauer hatten die Amberger teils keine Chance. Sie konnten die Bälle nur schwer annehmen und machten zu viele Fehler, um das Spiel noch wenden zu können. Immer zur Stelle war Libero Johannes Küffner, der selbst schon verloren geglaubte Bälle im Hechtsprung noch ergatterte.

Lautstark angefeuert wurden die Hyänen von den bibbernden Teamkollegen und Trainer Xaver Frühwirth am Spielfeldrand. Eingemummelt in Pullover, klatschend hin und her dippelnd, hielten sie sich warm. Im Discofox-Grundschritt ging Xaver Frühwirth anfangs noch etwas nervös vor und zurück, doch schnell merkte er: "Die Jungs machen das." Mit 25:18 war der erste Satz eine klare Angelegenheit, der zweite sollte noch deutlicher ausfallen. Die Zuschauer mussten den Spielstand von einer kleinen Tafel ablesen, die ein Junge manuell umklappte, da die Anzeigetafel mal wieder nicht funktionierte.

Zuspieler Marcus Jüllich machte seine Sache gut, nahm den gegnerischen Block regelmäßig auseinander und punktete. Der Trainer der Amberger indes wurde sichtlich nervöser, doch auch in den Auszeiten, die er nahm, konnte er sein Team nicht auf die starken Hyänen einstellen. Und so entschieden diese den Satz mit 25:15 klar für sich.

Etwas ausgeglichener gestaltete sich der dritte Durchgang. Die Amberger spielten nicht mehr ganz so wild und unkontrolliert, sie agierten konzentrierter und spielten die Bälle exakter zu. Bis zum 17:18 hinkten sie den Hyänen immer einen Punkt hinterher. Dann erspielten sich die Sechziger ein Dreipunktepolster, das sie bis zum Endstand von 25:22 auch hielten.

Mit 3:0 siegten die Sechziger deutlicher, als Frühwirth dies erwartet hätte. "Ja geiiil", das sind die zwei einzigen Worte, die der Trainer nach dem Spiel zunächst herausbringt. Lob bekommt von ihm jeder einzelne, auch Männer wie Benni Wolff und Marcus Jüllich, die eigentlich immer zu wenig gewürdigt werden, weil sie regelmäßig die von ihnen erwartet gute Leistung bringen. "Es war unsere beste Saisonleistung bisher in der Bayernliga", sagt Mittelblocker David Walter, wobei er selbst mit seiner eigenen Leistung nicht so sehr zufrieden war. Im Block klappe die Zusammenarbeit nicht immer ganz so, wie er sich das erhofft hatte. Dennoch bekommt er von Frühwirth eine "solide Leistung" bescheinigt, "er hat einfach eine schwierige Rolle". Die Gegner hätten sicherlich nicht ihren besten Tag erwischt, sagt Frühwirth, aber die Hyänen hätten unschlagbar gut gekämpft. "Wir haben als Team einfach megagut funktioniert", betont Walter.

Die drei Punkte sind für den TV wichtig für den Klassenerhalt. Vor allem habe man den Spielern angemerkt, dass nach dem Sieg von vergangener Woche (3:1 gegen Eltmann), der eine Serie von vier Niederlagen beendet hatte, der Druck abgefallen war, und sie befreit aufspielten, lobt Frühwirth seine Jungs.

TV Bad Windsheim: Auerochs, Bauereiß, Fe. Dachlauer, Geißbarth, Herrmann, Jüllich, Küffner, Markus, Schwarz, Subatzus, Walter, Wolff.

KATRIN MÜLLER