Ickelheimer Steige bis November gesperrt

Ausbau der Straße zwischen Obernzenn und Ickelheim – Umleitung über Westheim und Illesheim - vor 9 Stunden

ICKELHEIM - Seit Montag rollen die Baumaschinen, die Straße ist für den Verkehr gesperrt: Der Ausbau des nächsten Abschnitts der Staatsstraße 2253 zwischen Ickelheim und Breitenau startet. Rund 2,5 Millionen Euro investiert der Freistatt Bayern in die Sanierung des 1,4 Kilometer langen Straßenstücks.

Bis auf Weiteres führt für Autos kein Weg mehr von Ickelheim hinauf nach Breitenau. Die Staatsstraße 2253 wird auf einer Länge von 1,4 Kilometern ausgebaut und ist ab sofort für den Verkehr gesperrt. © Foto: Günter Blank



Der nun beginnende zweite Bauabschnitt schließt auf Höhe Breitenau an den bereits bestehenden Ausbau an und endet vor Ickelheim etwa bei Beginn des ersten Anstiegs der Steige von Ickelheim aus betrachtet; dort soll später die geplante Ortsumgehung andocken. Der weitere Verlauf der derzeitigen Staatsstraße hin zum Dorf und durch dieses hindurch wird dann zur Gemeindestraße herabgestuft.

Wie das Staatliche Bauamt Ansbach mitteilt, wird die nun anstehende Erneuerung im zweiten Bauabschnitt "bestandsorientiert" erfolgen, um das beiderseits angrenzende Europäische Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet möglichst zu schonen. Zum Schutz von Flora und Fauna würden außerdem "umfangreiche begleitende Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel der Neubau von dauerhaften Amphibienleiteinrichtungen und Straßendurchlässen im Waldbereich der Ickelheimer Steige".

Naturdenkmäler am Wegesrand

Die Planung des Trassenverlaufs wurde nochmals geringfügig geändert worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass durch den Erstentwurf eine direkt neben der Straße stehende, mächtige alte Eiche – eines von mehreren Naturdenkmälern an der Staatsstraße in diesem Bereich – durch den Ausbau in ihrem Fortbestand "akut gefährdet" gewesen wäre, wie es ein Verantwortlicher der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Neustadt formuliert hatte.

Wie der verantwortliche Projektleiter Erwin Pfeifer vom Straßenbauamt Ansbach gegenüber der WZ versicherte, würden massive Eingriffe in die Landschaft auf die unvermeidlichen beschränkt. Zu diesen zählten die Begradigung der scharfen Kurve am oberen Ende der Steige und, wie in einer Pressemitteilung der Behörde zu lesen ist, "größere Geländeeinschnitte zur Verbesserung der Straßensteigung" im Bereich der noch bestehenden Mulde zwischen den bisher zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen.

Das Staatliche Bauamt geht davon aus, dass die Arbeiten bis spätestens November abgeschlossen werden. Allerdings gibt es noch ein paar Unwägbarkeiten: Siedlungsreste aus der Jungstein- beziehungsweise Bronzezeit könnten bei den nun anstehenden Bodenerkundungen ebenso zu Tage treten wie Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Beides könnte zu Verzögerungen bei den Straßenbauarbeiten führen. Archäologische Fachkräfte werden den Oberbauabtrag der Straße begleiten, sagt Pfeifer.

Der Verkehr wird wegen der Baustelle wie folgt umgeleitet: ab Obernzenn über die Kreisstraße nach Sontheim, Westheim, Illesheim und weiter über die Bundesstraße 470 nach Ickelheim beziehungsweise Bad Windsheim sowie in umgekehrter Richtung. Die Zufahrt nach Breitenau ist nur von Obernzenn aus möglich.

Günter Blank