Illesheim: Radler stirbt nach Kollision mit Wohnmobil

Mehrere Wochen nach dem Zusammenstoß starb der Rentner im Krankenhaus - 14.09.2018 14:26 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ende August kollidierte ein Rentner, der mit seinem Fahrrad eine Bundesstraße im Landkreis Bad Windsheim queren wollte, mit einem Wohnmobil. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass der Radfahrer nun im Krankenhaus verstorben sei.

Bilderstrecke zum Thema



Am Nachmittag des 25. August befuhr der Senior die Bundesstraße zwischen Illesheim und Bad Windsheim. Die Polizei geht davon aus, dass er die Straße dort mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Ein Wohnmobil, das aus Bad Windsheim kam, übersah der Mann jedoch und es kam zur Kollision. Der 72-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Hubschrauber flog den Mann umgehend in die Würzburger Uniklinik. Doch dort starb er am Donnerstagvormittag (13. September) aufgrund seiner schweren Verletzungen, so die Polizei am Freitag. Der Fahrer des Wohnmobils hatte den Unfall damals unverletzt überstanden, erlitt aber einen Schock.

