Im Dunkeln und mit Helm durch Gitterkäfige

Pilotlehrgang für Teamleiter im Schulsanitätsdienst für ganz Bayern in Bad Windsheim – Positives Feedback Ausbilder Erich Matthis - 09.01.2019 18:00 Uhr

BAD WINDSHEIM - Wenn auf dem Pausenhof etwas passiert, dann wissen sie, was zu tun ist, können ganz schnell Erste Hilfe leisten: die Schulsanitäter. In der Regel werden die Jugendlichen von einem Lehrer betreut. Damit sie noch selbstständiger agieren können, hat nun die Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst der bayerischen Hilfsorganisationen einen Pilotlehrgang für Teamleiter angeboten. Der fand am Wochenende in Bad Windsheim statt, mit Teilnehmern aus ganz Bayern.

Die Schulsanitäter suchen sich ihren Weg durch den Atemschutzparcours der Feuerwehr. © Foto: Claudia Lehner



Die Schulsanitäter suchen sich ihren Weg durch den Atemschutzparcours der Feuerwehr. Foto: Foto: Claudia Lehner



Der 14-jährige Nico Mitreuther hatte die weiteste Anreise. Vom Tegernsee kam er in Kurstadt. Er hat vor einiger Zeit mit dem Schulsanitätsdienst angefangen und möchte einmal die Gruppe leiten, wie er erzählt. Dazu soll er an zweieinhalb Tagen in Bad Windsheim das Rüstzeug bekommen. "Der Teamleiter ist der Sprecher der Schulsanitäter", wie Erich Matthis, einer der Ausbilder des Kurses und Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Bad Windsheim, erklärt. Er sei außerdem Ansprechpartner für den betreuenden Lehrer.

Auch in Bad Windsheim gibt es etliche Schulsanitätsteams, beispielsweise an der Wirtschafts- und der Mittelschule sowie an der Schule im Aischgrund, aber auch an den beiden Grundschulen gibt es sogenannte Juniorhelfer. Die sind vor allem in den Pausen im Einsatz und könnten kleinere Wunden versorgen, auch seelische, erklärt die Schulleiterin der Pastorius-Grundschule Lydia Stoll. In Burgbernheim, Uffenheim und Rothenburg betreut der ASB als Ausbilder laut Matthis ebenfalls Schulsanitätsgruppen.

Boss sein und auch nicht

Die neun Teilnehmer aus ganz Bayern wurden in Kommunikation geschult, darin, wie sie mit ihren Kollegen das erlernte Erste-Hilfe-Wissen auffrischen können, wie sie die Gruppe leiten, aber auch wie sie gut mit Lehrern und der Schulleitung umgehen. Rechtliches stand auf dem Stundenplan sowie eine Ausbildungseinheit zum Junior-Trainer-Herzensretter, der seit Kurzem wie berichtet vom ASB in Bad Windsheim angeboten wird und bei dem es vor allem um die Herz-Lungen-Wiederbelebung geht.

Der richtige "Umgang mit den Lehrern", das interessiert die 17-jährige Sarah Debler aus Nürnberg besonders, zu wissen, was sie an Rechten, aber auch an Pflichten hat. "Wann ist man der Boss und wann kein Boss?", fragt sich Annette Klee vom ASB in Bad Windsheim. Ebenso wie ihre Schwester Bettina will sie wissen, wie man gegenüber der Schulleitung auftreten sollte.

Über die Antworten auf diese Fragen hinaus bekamen die 13 bis 18 Jahre alten Jugendlichen aber auch interessante Einblicke in Bereiche der Lebensrettung, die sie so noch nicht kannten. Mit ihren Ausbildern, Erich Matthis und Florian Rößle vom bayerischen Jugendrotkreuz, die beide Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst der bayerischen Hilfsorganisationen sind, besuchten sie die Atemschutzstrecke der Feuerwehren im Landkreis, die im Gebäude neben den Stadtwerken untergebracht ist. Kreisbrandmeister Heinz Rienecker erklärte den Jugendlichen, was alles nötig ist, um mit Atemschutzgerät arbeiten zu dürfen, und wie die jährlich zu absolvierenden Tests aussehen: angefangen bei den speziellen Fitnessgeräten, die in voller Montur die körperliche Belastung eines Einsatzes simulieren, bis hin zur Hindernisstrecke durch teilweise enge Gitterkäfige, in denen sich die Feuerwehrleute im Dunkeln und bei Nebel bewegen müssen.

Erst im Hellen und dann im Dunkeln, dafür mit dramatischen Ton- effekten und flackerndem Blaulicht, durften das auch die Jugendlichen ausprobieren. Einen Helm mussten sie tragen, der Sicherheit wegen. So schwer bepackt wie Feuerwehrleute mit ihrer Sauerstoffflasche waren sie jedoch nicht. Mit Feuereifer suchten sich die Schulsanitäter ihren Weg durch den Parcours, durch Röhren und Löcher im Boden, gehend und auf Knien. Schwer fanden sie es nicht, doch dass das in kompletter Montur und bei Nebel eine Herausforderung ist, können sie sich nun besser vorstellen, wie einige bestätigten. Der 13-jährige Daniel Heilmann aus Rothenburg ist der Jüngste in der Gruppe. Er besucht die Uffenheimer Christian-von-Bomhard-Schule und fand den Parcours toll. Ebenso wie die anderen Teilnehmer. Das Feedback sei insgesamt sehr gut gewesen, erklärt Matthis nach Kursende. Besonders, dass Zeit zum gegenseitigen Austausch war, sei gut angekommen. In den nächsten Monaten soll ein weiterer Kurs folgen.

CLAUDIA LEHNER