Im Freilandmuseum ist außerhalb der Saison viel zu tun

BAD WINDSHEIM - Idyllisch und ruhig, zeigen sich die Fachwerk­häuser, Bauernhöfe und Felder. Doch Spuren im Schnee verraten: Im Win­terschlaf befindet sich das Fränki­sche Freilandmuseum keineswegs. Die Zeit ohne Gäste bis zur Saisoner­öffnung im März nutzen die Mitarbei­ter für Vorbereitungen und dringend notwendige Baumaßnahmen.

Idyllisch und ruhig zeigen sich die Fachwerk­häuser, Bauernhöfe und Felder. Doch im Win­terschlaf befindet sich das Fränki­sche Freilandmuseum keineswegs. © Harald Munzinger



Auch jetzt müssen die Schweine, Ochsen, Schafe, Ziegen und Enten auf dem Museumsgelände versorgt werden, für die Handwerker gibt es sogar besonders viel zu tun. An meh­reren Häusern wird gearbeitet, ausgebessert, was kaputt gegangen ist und neu verputzt.

"Wir haben mitt­lerweile 130 bauliche Anlagen, inklu­sive der zwölf Brücken", erklärt Mu­seumsleiter Dr. Herbert May. "Der Bauunterhalt ist riesig." Maurer- und Zimmererarbeiten standen im Bau­ernhaus aus Herrnberchtheim an. Im Hof aus Mailheim war einiges zu sa­nieren, auch um ihn besser an die An­forderungen der Angebote der Museumspädagogik anzupassen, die dort schwerpunktmäßig stattfinden.

Putz bröckelt von der Wand

Gerade sind die Handwerker in der Schäferei aus Hambühl zugange. Dieses Gebäude gehört zu denen, die schon am längsten im Museum ste­hen. Feuchtigkeit in den Wandso­ckeln ist dort das Problem. Der Putz über den Steinen, mit denen das Fachwerk ausgefüllt ist, bröckelt ab, Risse zeigen sich zwischen Holz und Mauerwerk. Um all das zu beheben, den alten Putz abzuschlagen, neuen einzubringen und die Wände frisch zu streichen, musste das Haus zuerst geleert werden. Die Möbel sind dafür in die Reithalle geschafft worden.

"Wir müssen sukzessive vorgehen", erklärt May, wieso angesichts des großen Bauunterhalts im kommen­den Jahr ein und nicht, wie schon geschehen, mehrere Häuser ins Mu­seum transloziert werden. Bereits seit einiger Zeit weisen eine Bautafel und ein bereits gelegter Grundstein auf das Badhaus aus Wendelstein hin.

Wohl ab März wird das seit meh­reren Jahren eingelagerte Haus an seinem neuen Standort in der Mittelalter-Baugruppe errichtet. Es stammt aus dem Jahr 1450 und ist da­mit wohl das älteste Badhaus Süddeutschlands, vielleicht darüber hin­aus. "Das wird Kraft binden", sagt May über das größte Bauprojekt des Jahres. Des Weiteren wird lediglich noch ein Kalkofen nach historischem Vorbild erstellt.

Bisher größte Sonderausstellung

Für die wissenschaftlichen Mitar­beiter im Museum ist jetzt die Zeit für viel Recherche, intensive Archiv­arbeit. Publikationen werden vorbe­reitet. Heuer ist es vor allem die gro­ße Ausstellung über Pfarrhäuser, welche die Wissenschaftler beschäf­tigt. Sie wird in der Betzmannsdor­fer Scheune und in der Spitalkirche gezeigt, ein Novum. "Das ist die größte Sonderschau, die wir je ge­macht haben", sagt May. Am 3. Juni wird sie eröffnet. Entsprechend viel gibt es zu tun. Für den Katalog zur Ausstellung sind Bilder zu besorgen, die Rechte zu sichern. Ende März soll die Arbeit am Layout beginnen.

Nicht nur die Architektur der Pfarrhäuser, auch die Stellung ihrer Bewohner, ihr Einfluss auf Musik, Kunst und das Dorfleben sowie die Pfarrgärten sind Thema der Sonder­schau. Regelrechte Pfarrer-Dynastien habe es gegeben, erzählt May. Inter­essant ist auch, wie sie ihren Lebensunterhalt be­stritten. "Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ihnen noch kein Geld von der Landeskirche überwiesen", sagt der Museumslei­ter. Pfarrer betrieben etwas Land­wirtschaft, waren aber unter ande­rem auch auf die Bezahlung für Be­erdigungen und Taufen angewiesen.

Eine Ausstellung, die im Museum gezeigt wird, muss danach wieder abgebaut werden, auch das war eine Aufgabe der Mitarbeiter in den Wintermonaten. Die Exponate zu den 1930/40er-Jahren auf dem Land wur­den fachgerecht verpackt und ver­schickt. Ins Freilichtmuseum Glentleiten in Oberbayern, dort werden sie als nächstes gezeigt.

In den Depots ist ebenfalls einiges zu tun, Inventar wird katalogisiert, wie das einer Ausstellung von Patendankbriefen, die vom Reichsstadtmuseum übernommen wurden, Angebote für neue Exponate werden geprüft.

Ein großes Thema der nächsten Jahre - bereits 2017, noch mehr aber 2018 - wird die Barrierefreiheit. Ei­gentlich sei "barrierereduziert" das passendere Wort, findet Dr. Beate Partheymüller, die Leiterin der Museumspädagogik.

Alle Bereiche für jeden zugäng­lich zu machen, werde einfach nicht funktionieren. Dennoch machen sich die Mitarbeiter einige Mühe, nicht nur mit Rampen, damit Rollstuhlfahrer in die Häuser gelangen können.

Insgesamt fünf Stationen im Museum sollen be­sonders auf Menschen mit verschie­denen Einschränkungen eingehen: Sensorische und emotionale Elemen­te werden gestärkt, Erklärungen in leichter Sprache und ein spezieller Audioguide für Sehbehinderte sowie ein Tastmodell sind in Vorbereitung. Am 21. Mai wird in dieser Reihe als erstes eine Ausstellung im Schäfer­haus eröffnet, die diesen Ansprüchen genügt.

Claudia Lehner