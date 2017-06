Im Landkreis fehlen Wohnungen für Flüchtlinge

BAD WINDSHEIM/NEUSTADT - Geraume Zeit war es ruhiger geworden um die Versorgung von Fluchtsuchenden. Bei der Bürgermeister-Dienstversammlung machten Mitarbeiter der Kreisverwaltung deutlich, weshalb sie nun wieder an Brisanz gewinnt: Es fehlt an Wohnraum für bleibeberechtigte Flüchtlinge.

Eine eigene Wohnung zu finden, war auch bisher für anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber nicht einfach. Nun wird der Druck erhöht. Unser Bild zeigt Helfer bei einem Umzug im vergangenen Jahr. © Claudia Lehner (Archiv-Foto)



Ein Brief des Sozialministeriums von Anfang April rief in der Versammlung Verärgerung hervor, mit ihm soll ein Schlussstrich unter die bislang im Landkreis gängige Praxis gezogen werden, dass anerkannte Flüchtlinge als sogenannte Fehlbeleger fürs erste in Wohnungen bleiben können, die vom Landkreis angemietet wurden. Auch in Gemeinschaftsunterkünften sind sie anzutreffen, insgesamt sprach Tanju Cetinkaya vom Landratsamt zum Stand vom 8. Juni von 384 Fehlbelegern im Landkreis. Mit der Anerkennung als Flüchtling sind diese verpflichtet, sich auf dem Wohnungsmarkt selbst eine Unterkunft zu suchen, das Ministerium verlangt bei der Umsetzung künftig „verstärkt Anstrengungen“ zu unternehmen, legte Cetinkaya dar.

Im Gegensatz zu den Kommunen ist der Landkreis nicht für die Wohnraumversorgung zuständig, damit begründet das Sozialministerium seinen Vorstoß. Bereits geschlossene Mietverträge dürfen nicht verlängert werden, die ersten laufen 2018 aus, die letzten 2021. Den Städten und Gemeinden wird nun die Aufgabe zugewiesen, die entstehende Lücke zu füllen. Wahlweise im direkten Kontakt, um Vermieter von einem Vertragsabschluss mit den bleibeberechtigten Flüchtlingen zu überzeugen. Oder aber die Kommunen selbst schließen den Mietvertrag ab, die für Cetinkaya "elegantere Lösung".

Sichergestellte Mietzahlungen

Denn, dies verhehlte der Jurist nicht, zusätzlich zu den teils bestehenden Engpässen auf dem Wohnungsmarkt seien auf Seiten der Vermieter Hemmungen festgestellt worden, bleibeberechtigte Flüchtlinge aufzunehmen. Dass die etwaige Sorge, die Miete nicht regelmäßig zu erhalten unbegründet ist, hob Cetinkaya hervor: "Die Mietzahlungen sind prinzipiell sichergestellt", sie kommen in der Regel direkt vom Jobcenter.

Um die Kommunen bei der neuen Herausforderung zu unterstützten, sagte Landrat Helmut Weiß den Bürgermeistern die Hilfe der Kreisverwaltung zu. Offen bekannte er, mit der Entscheidung des Sozialministeriums zu hadern, die Gemeinden hätten ihrerseits dem Landkreis bei der Erstunterbringung der Flüchtlinge zur Seite gestanden. Daher könne es nach seinem Dafürhalten nicht sein, dass sie die Aufgabe allein meistern müssen.

Entsprechend haben Mitarbeiter des Landratsamtes ihre Bemühungen, als Vermittler zwischen potenziellen Vermietern und Mietern aufzutreten, verstärkt. Außerdem macht sich Weiß bei der Staatsregierung für die Gemeinden stark. Zusätzlich empfahl der zuständige Sachgebietsleiter Richard Klein den Bürgermeistern, bei Interessensverbänden wie dem Städte- und Gemeindetag auf eine Änderung hinzuwirken. Für ungefähr die Hälfte der rund 44 Mietverträge des Landkreises hofft er auf eine Umwandlung. Für den Rest warb er um den persönlichen Einsatz der Rathauschefs, "ein gutes Wort von Ihnen würde hier vielleicht auch helfen."

Pflichtaufgabe der Gemeinden

Die Konsequenzen im schlimmsten Fall legte Sabine Kachel vom Landratsamt dar, dann würde das Obdachlosenrecht greifen, bei dem erneut die Kommunen ins Spiel kommen. Die Unterbringung von Wohnungslosen sei Pflichtaufgabe der Gemeinden. Hinsichtlich der Größe des bereitgestellten Wohnraumes gebe es keine Vorgaben, informierte die Sachgebietsleiterin. Allerdings müsste diese angemessen kalkuliert sein, zudem dürfe die Unterbringung in einer Notunterkunft lediglich Überbrückungscharakter haben.

Mit hörbarem Frust beurteilte Emskirchens Bürgermeister Harald Kempe die Vorgabe des Sozialministeriums, es sei die einfachste Variante, die Verantwortung den Gemeinden zuzuschieben. Er machte seine Kollegen auf ein Förderprogramm aufmerksam, das zwar eine finanzielle Unterstützung darstellt. Er warnte er aber vor dem sozialen Sprengstoff, den er auf Grund der expliziten Beschränkung auf Wohnraum für Flüchtlinge sieht. Auch erzählte er von aktuellen Schwierigkeiten, für zwei anerkannte Flüchtlinge in seiner Gemeinde eine Wohnung zu finden.

In seiner Kritik unterstützt wurde er vom Dietersheimer Bürgermeister Robert Christensen und Armin Luther aus Burghaslach. Beide können sich vorstellen, dass sich ein persönliches Gespräch mit Vermietern positiv auswirkt, wenn es sich um bislang vom Landkreis angemietete, dezentrale Unterkünfte handelt. Schwierigkeiten sehen sie dagegen auf die Kommunen zukommen, wenn diese anerkannte Flüchtlinge aus Gemeinschaftsunterkünften bei der Suche nach einer Wohnung unterstützen sollen.

Christine Berger