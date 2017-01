Immer dem Konterfei Luthers nach

MARKT NORDHEIM - "Geh nur" lautet die schlichte Aufforderung an der Kirche St. Georg. Anlässlich des Reformationsjubiläums hat die evan­gelische Kirchengemeinde Markt Nordheim in Zusammenarbeit mit dem Wein- und Gartenbauverein so­wie der politischen Gemeinde einen gut sechs Kilometer langen Rundweg mit Zitaten Martin Luthers bestückt.

Das Porträt des Reformators weißt den richtigen Weg. Die Gemeinde Markt Nordheim hat einen rund sechs Kilometer langen Rundweg mit Zitaten Luthers bestückt. © Christine Berger



Auf 20 Stationen ist der eigens ge­gründete Arbeitskreis gekommen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, passende Zitate zu den jeweiligen Standorten zu finden. So stellt am Geroldsbach das sanft vor sich hin plätschernde Gewässer den Zu­sammenhang her zur Zeile "und füh­ret mich zum frischen Wasser" aus dem Psalm 23 "Der Herr ist mein Hirte" nach der Übersetzung Martin Luthers.

Rückschau auf das eigene Leben

Wie an dem kleinen Bach soll es Wanderern an möglichst vielen der Stationen gehen, wünscht sich Pfar­rer Reinhard Kern. Demnach könnte eine Anhöhe zur Rückschau auf das eigene Leben auffordern, der Blick auf die "schöne Natur" könnte das Herz weit machen für die Landschaft. Ganz nach dem Luther-Zitat "Je tie­fer man die Schöpfung erkennt, umso größere Wunder entdeckt man in ihr". Grob erinnert die Streckenführung an eine Acht, wer nur einen Teil des Weges zurücklegen will, kann jeder­zeit ein- und aussteigen. Als weiteren Vorteil des Lutherweges nennt Pfar­rer Kern die ganzjährige Begehbar­keit. Potenzieller Startpunkt ist die Kirche St. Georg mit der fränkischen Aufforderung "Geh nur" am Ende. "Wir wollten noch etwas Witziges drin haben", erläutert der Theologe, einige der Lutherzitate sind daher in ihre fränkische Kurzfassung über­setzt. Bei manchen seien sie, was die Schreibweise angeht, an Grenzen ge­stoßen, gesteht Kern mit einem La­chen. Einfach war es beim"„Lang hie!" für Luthers Appell "Unser Nächster ist jeder Mensch, besonders der, der unsere Hilfe braucht".

Die Idee für den Lutherweg geht auf Pfarrer Kern und Marianne Frei­mann zurück. Im Kirchenvorstand sowie dem Wein- und Gartenbauver­ein fanden sie rasch Unterstützer. Mehrfach wurde der Weg abgegan­gen, nach einer sinnvollen Strecken­führung geschaut und Standorte für die Luther-Zitate gesucht. An Wegga­belungen weist ein Bild des Reforma­tors den weiteren Weg in Richtung Weinberge beziehungsweise Felder, ebenfalls integriert wurde ein Bio­top.

Zusätzliche Zeit für die Kirche

Ein bisschen zusätzliche Zeit soll­ten Wanderer für St. Georg selbst einplanen, empfiehlt Kern. Dort wur­de, angelehnt an die Lutherstube, eine Ecke eingerichtet mit Bildern beispielsweise von der Wartburg und einer Lutherrose, mit einem Tisch, zwei Stühlen und einer alten Türe. Als "Thesentüre" bezeichnet Pfarrer Kern diese, und tatsächlich sind Be­sucher aufgefordert, ihre Gedanken zur Institution Kirche oder anderen Themen, die sie bewegen, in Worte zu fassen.

Diese können mit einem Hammer an der Türe befestigt wer­den, "dass es mal richtig donnert in der Kirche", sagt Kern. Die ersten Zettel wurden bereits angebracht, darunter der Wunsch, die Kirche möge in Tagen wie diesen eine stär­kere Rolle als moralischer Wegweiser einnehmen.

Pfarrer bietet Wette an

Im Zusammenhang mit der Thesen­türe forderte Kern seine Gemeinde­glieder gleichermaßen wie auswärti­ge Besucher zu einer kleinen Wette heraus. Werden bis Ende Juli 95 oder sogar mehr Thesen geschrieben, will er im Sommer einen Gottesdienst im Pfarrgarten abhalten, an dessen Ende es ein von ihm gestiftetes Fass Freibier geben soll. Ebenfalls fest vorgesehen ist ein Gottesdienst aus­schließlich mit Zitaten, Worten und Liedern, die auf den Reformator zu­rückgehen beziehungsweise mit die­sem in Zusammenhang gebracht wer­den. Als Datum ist Sonntag, 19. Fe­bruar, vorgesehen, ein Tag nach Lu­thers Todesdatum.

