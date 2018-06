Immer mehr Bad Windsheimer produzieren Strom

Anzahl der Fotovoltaikanlagen nimmt zu - 20.06.2018 16:27 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Stromkunden in Bad Windsheim werden mehr und mehr zu Selbstversorgern, das Geschäft mit Fotovoltaikanlagen boomt. Trotzdem liegt der Anteil der dezentralen Einspeisung allerdings weiterhin bei zehn Prozent.

Auf den Dächern der Kurstadt wird jedes Jahr mehr Strom produziert und ins Netz der Stadtwerke eingespeist. © Stefan Blank (Archiv)



Die Stadtwerke liefern den Strom, die Kunden verbrauchen ihn. So das klassische Geschäftsmodell. Seit dem Aufkommen der erneuerbaren Energien und der entsprechenden staatlichen Förderung geht es zunehmend auch anders herum: Immer mehr Bad Windsheimer produzieren selbst Strom. Auch wenn mehr Anlagen ans Netz gehen, so blieb doch der Anteil, der dezentral ins Netz der Stadtwerke eingespeist wird, in den vergangenen Jahren konstant bei rund zehn Prozent. Die Erklärung lieferte Simon Bacher von den Stadtwerken bei der jüngsten Sitzung des Werkausschusses des Stadtrates gleich mit: "Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt, der Verbrauch auch." 10835 Megawattstunden Strom haben die Bad Windsheimer – die Zahlen betreffen nur das "Netzgebiet Strom" der Stadtwerke, also die Stadt selbst – im Jahr 2017 erzeugt und eingespeist. Etwas mehr als die Hälfte davon, genauer 52 Prozent, machen mit 5678 Megawattstunden (MWh) Fotovoltaikanlagen aus. 416 gibt es davon in der Kurstadt. Die einzige Biogasanlage, die 2007 ans Netz ging, erzeugte allerdings fast ebenso viel: 4611 MWh.

Die erneuerbaren Energien stellen damit den Löwenanteil von 9379 MWh. Nur 546 MWh, also fünf Prozent, wurden mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt. Zu den erneuerbaren Energien zählen diese Anlagen nicht, doch aber zu den umweltfreundlicheren Techniken, wie Stadtwerkeleiter Thomas Hartlehnert auf WZ-Nachfrage erklärt. Die meisten solcher Anlagen würden mit Gas betrieben, nur sehr große Anlagen mit Kohle, und sie erlauben eben beides zu nutzen: Strom und Wärme.

15 neue Solaranlagen

29 KWK- Anlagen gibt es in der Kurstadt, drei davon betreiben die Stadtwerke selbst: das mobile Blockheizkraftwerk, das im Sommer im Freibad und im Winter in der Hermann-Delp-Grundschule eingesetzt wird, sowie je eine weitere Anlage im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke und im Kurund Kongress-Center, die alle drei zusammen 161 MWh erzeugten. Die Einspeisung aus der einzigen Biogasanlage blieb über die Jahre relativ konstant. Zuwachs gab es bei den Fotovoltaikanlagen, die seit 2014 mehr einspeisen, als aus Biomasse zugeführt wird. Im vergangenen Jahr waren noch einmal 15 Anlagen hinzugekommen, wie Bacher erklärte. Eine KWK-Anlage mit sechs Kilowatt Leistung wurde ebenfalls neu ins Netz genommen.

Die Zahlen betreffen nur Bad Windsheim selbst, da dort die Stadtwerke das Stromnetz selbst betreiben. Außerhalb produziert die Tochtergesellschaft der Kommune jedoch noch einmal fast genauso viel Strom, der dezentral eingespeist wird, wie Hartlehnert im Nachgang der Sitzung genauer ausführte. 9000 MWh sind es im Blockheizkraftwerk in Illesheim und rund 1000 MWh in Schauenstein, wo die Stadtwerke mit fünf Prozent an einer Windkraftanlage beteiligt sind.

Strom aus Fotovoltaik und Biomasse werden über das Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG) entlohnt. Mehr als drei Millionen Euro haben die Stadtwerke 2017 an die Anlagenbetreiber in der Kurstadt ausgezahlt, führte Bacher aus. Allerdings werden Teile davon den Stadtwerken ersetzt, andererseits müssen sie beispielsweise auch weniger Strom einkaufen und sparen dabei Entgelte für die Netznutzung. Unterm Strich sei es ein Nullsummenspiel, erklärte Hartlehnert, ein "Durchreichegeschäft".

Bessere Speicherung

"Wie geht man damit um, wenn nach 20 Jahren die Förderung für Fotovoltaikanlagen ausläuft?", wollte Stadtrat Matthias Oberth wissen. Hartlehnert stellte zwei Optionen gegenüber: Entweder werden sie abgeschaltet oder laufen weiter. Viele würden wohl weiterbetrieben, schätzt er, so lange keine größeren Kosten für Reparaturen anfallen. Bürgermeister Bernhard Kisch begrüßte, dass in der Kurstadt Strom produziert wird, und kann sich vorstellen, das weiter zu unterstützen. Horst Allraun vermutete, dass mit immer besseren Akkus zur Speicherung auch die Eigennutzung zunimmt und dadurch künftig weniger an Strom eingespeist wird.

Claudia Lehner