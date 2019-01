In der spannenden Welt der Andeutungen

Bürgermeister Bernhard Kisch hat beim Neujahrsempfang vor rund 300 Gästen einige Überraschungen parat - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ein neues Hotel, ein neuer Geschäftsleitender Beamter, neue Autobahn-Hinweisschilder und vielleicht eine neue Fränkische Fachwerkstraße – es waren die Andeutungen von Bürgermeister Bernhard Kisch und einige Auszeichnungen, die den kurzweiligen Bad Windsheimer Neujahrsempfang der Stadt für die rund 300 Besucher interessant machten. So erhielten Reiner Godenberg und Wolfgang Schmotzer für ihr ehrenamtliches Engagement den Ehrenbrief der Stadt und ein Film über die Historische Stadtbibliothek feierte Weltpremiere.

Bürgermeister Bernhard Kisch spricht vor knapp 300 Gästen im Kur- und Kongress-Center. © Foto: Günter Blank



Bürgermeister Bernhard Kisch spricht vor knapp 300 Gästen im Kur- und Kongress-Center. Foto: Foto: Günter Blank



Maria Barbara von Reitzenstein streift an den Schätzen der 1559 gegründeten Stadtbibliothek vorbei, an der berühmten Lutherbibel und dem Werk mit handschriftlichen Notizen von Franz Daniel Pastorius, dem Begründer der ersten deutschen Ansiedlung in Nordamerika. Da die Bibliothek mit dem wertvollen Bestand nicht jederzeit begehbar ist, soll deren Besonderheit in einem Film vorgestellt werden, der Donnerstagabend im Kur- und Kongress-Center zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Für ihren Einsatz bei dem Film ehrte Kisch Schüler des Projektseminars des Stellergymnasiums, die für den Streifen verantwortlich zeichnen.

Der Rathauschef baute die Begrüßung zahlreicher Gäste in seine Ansprache ein. Vor dieser musizierten der Spielmann- und Fanfarenzug sowie die Musikgruppe des Gymnasiums. Kisch, der jeden Gast persönlich mit seiner Frau Juliane, des Bürgermeisters Töchterlein aus dem Festspiel Der Wagnertanz, Gabi Wattenbach, sowie seinen beiden Stellvertretern Rainer Volkert und Alexandra Horst begrüßte, erinnerte zunächst daran, dass die Stadt mit nunmehr 12 500 so viele Einwohner hat wie noch nie in ihrer knapp 1278-jährigen Geschichte.

In den vergangenen Jahren sei der Schuldenberg der Stadt weiter verringert worden. "Vor einigen Jahren waren wir noch eine der am höchst verschuldetsten Gemeinden in Bayern", nun liege die Pro-Kopf-Verschuldung noch bei 1000 Euro. "Doch sparen alleine bringt die Stadt nicht voran", sagte Kisch und verkündigte: "Wir sind in sehr konkreten Gesprächen zur Ansiedlung eines weiteren Hotels", das nach Informationen der WZ nördlich der Therme errichtet werden könnte und am kommenden Donnerstag Thema im Stadtrat sein wird.

Über die Aspekte Investitionen in Bildungseinrichtungen, demografischer Wandel und Forschungsprojekte über Fettleibigkeit und Sturzprophylaxe in der Medizin kam der Rathauschef zur Kultur. Die Stadt habe "ein überaus reiches und abwechslungsreiches Kulturprogramm". Nun gelte es, die vielen Veranstaltungen noch besser gemeinsam zu präsentieren. "Vielen, so habe ich oft den Eindruck, ist gar nicht bewusst, welches tolle und umfangreiche Kulturangebot es hier gibt."

Der Wandel in der Stadtverwaltung wurde von Kisch zudem angesprochen. Er kündigte an: "Wenn Personalrat und Stadtrat den Personalvorschlägen zustimmen, dann werden wir in Kürze die vakante Stelle des Geschäftsleiters unserer Stadtverwaltung und eine weitere Amtsleiterstelle neu besetzen können. Ich bin froh darüber. Dann wären wir insgesamt eine junge Mannschaft und wieder komplett."

Als Neuigkeit für die Bürger präsentierte Kisch noch, dass das aktuelle braune Hinweisschild auf Franken-Therme und Freilandmuseum an der Autobahn 7 durch zwei neue ersetzt werden wird, die auf die beiden bedeutenden touristischen Ziele der Kurstadt einzeln abzielen. "Dann gibt es keinen Mischmasch mehr", sagte Kisch. Am Rande des Neujahrsempfanges wurde zudem über Potenziale einer möglichen Fränkischen Fachwerkstraße geredet, die unterm Dach der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte entstehen könnte.

"Wir verfügen hier mit der Windsheimer Bucht über einen einzigartigen Landschafts- und Naturraum, in dem Tierarten leben, die es nur noch hier gibt", sagte Kisch. Daher werde das Schwammspinner-Problem samt möglichem Gift-Einsatz auch heuer die Stadt beschäftigen. Als der Werbeblock für die Ausrichtung der Landesausstellung 2022 untergebracht und eine Spende an die Hospitalstiftung aus dem Verkauf des Spitalweins übergeben war, wurden noch zwei Ehrenbriefe übergeben: an Wolfgang Schmotzer, der seit 20 Jahren den Geselligkeitsverein Frohsinn führt, sowie an Reiner Godenberg, der seit Gründung der Rangau Wandergruppe Wiebelsheim vor 40 Jahren dieser vorsteht.

STEFAN BLANK