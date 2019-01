In Ergersheim beim Einbiegen Auto übersehen

Vier Verletzte beim Zusammenstoß und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro - 26.01.2019 12:25 Uhr

ERGERSHEIM - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag an der Einmündung der Neuherberger Straße in die Staatsstraße ist nicht nur hoher Sachschaden entstanden, es sind auch vier Personen verletzt worden.

Eine 34-jährige Autofahrerin hat gegen 14.05 Uhr ein in Richtung Bad Windsheim fahrendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 39-jährigen Mannes wohl nicht wahrgenommen, als sie von der Neuherberger Straße in Ergersheim nach links auf die Staatsstraße einbiegen wollte.

Beim Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Rücken- und Brustkorbprellung, eine 35-jährige Beifahrerin ein Schleudertrauma. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs kam mit einer Wunde an der Lippe davon, seine 60-jährige Beifahrerin erlitt nach Polizeiangaben ebenso eine Prellung des Brustkorbes. Die Beteiligten wurden allesamt ärztlich versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

gk