Info und Unterhaltung beim Seniorentag in Bad Windsheim

Humorexperte Felix Gaudo empfiehlt heitere Gelassenheit als Mittel gegen Stress - 20.09.2018 13:02 Uhr

BAD WINDSHEIM - Geballte Informationen, gewürzt mit viel Humor und Unterhaltung, war die gelungene Mischung beim 17. Seniorentag, bei dem sich 35 Aussteller präsentierten.

Feine Handarbeit: Der Seniorenrat hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, die Ausstellung wird gerne angenommen. © Foto: Gerhard Krämer



Ab wann ist man eigentlich alt? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil dies jeder für sich selbst entscheiden muss und darf. Auf die Frage "Was heißt schon alt?" gab es beim Seniorentag im Kur- und Kongress-Center (KKC) vielfältige Antworten. Nicht nur bei der gleichnamigen Ausstellung, die nach dem Seniorentag ihre Reise durch verschiedene Orte des Landkreises antritt.

Erika Reichert, Vorsitzende des Seniorenrats, freute sich über die vielen interessierten Besucher, die schon am Vormittag zum Eröffnungsgottesdienst, gehalten von Pfarrer Rüdiger Hadlich, gekommen waren. Mehrere Hundert Besucher machten den Seniorentag zu einem Erfolg. Einige Hundert ließen sich auch vom Humorexperten und Moderator Felix Gaudo am Nachmittag zum Lachen animieren. Gaudo, oft unterwegs für die Stiftung "Humor hilft heilen" von Eckart von Hirschhausen, verstand es auch gleich, die Menschen zu begeistern mit seiner "Kommunikation mit Herz, Hirn und Humor". Dabei erzählte er nicht nur, sondern band seine Zuhörer mit ein.

"Humor ist eine Haltung dem Leben gegenüber", betonte Felix Gaudo. Eine heitere Gelassenheit sei das wirksamste Mittel gegen Stress. "Lachen aktiviert das Herz-Kreislauf-System", verdeutlichte er — und: "Eine Minute Lachen ist so effektiv wie zehn Minuten Sport. Wenn wir lachen, spüren wir weniger Schmerzen", sagte der auch als Klinik-Clown wirkende Comedy-Künstler.

Was Humor bewirken kann, demonstrierte der 1964 in Berlin geborene Moderator am Publikum. Gegenseitig durfte man sich eine Geschichte erzählen, wann man sich worüber zuletzt so richtig aufgeregt hatte. Dann sollte man sich die Geschichte erneut erzählen, allerdings mit einer kleinen Besonderheit: Der Buchstabe "S" durfte nicht ausgesprochen werden. Lachen war damit programmiert.

Wenn man sich auf Ärger konzentriere, trainiere man auch sein Gehirn auf Ärger. Deshalb riet er, beim nächsten Ärger ohne das "S" weiterzudenken. Er gab noch etliche weitere Beispiele aus der positiven Psychologie.

Dass dabei der Humor für ihn eine entscheidende Rolle einnimmt, ist selbstverständlich. Der sei eine kreative Kunst und könne geübt werden. Gaudo erzählte den Zuhörern von der Technik des Wörtlichnehmens oder der Technik der Mehrdeutigkeit, wie zum Beispiel: "Hat jemand eine Schraube locker, liegt’s an der Mutter."

Felix Gaudo riet täglich zu einer Humordusche, also sich jeden Tag mit etwas Lustigem zu beschäftigen, oder zum 60-Sekunden-Lächeln, damit das Gehirn denkt, es gebe Grund, sich zu freuen. Dankbarkeitsübungen vor dem Schlafengehen oder auch das Spielen wie früher seien genau so wichtig wie sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Ein weiterer Ratschlag lautete, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Ebenso sei wertschätzender Humor wichtig, für eine wertschätzende Kommunikation.

Lobende Worte für die ehrenamtliche Arbeit des Seniorenrates fanden Zweiter Bürgermeister Rainer Volkert und stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein. Volkert forderte die Senioren aus der Stadt und den Ortsteilen dazu auf, an den Veranstaltungen des Seniorenrats teilzunehmen.

In seinem Grußwort widmete sich der Vorsitzende der Landesseniorenvertretung, Franz Wölfl, dem gefühlten Alter. 65-Jährige fühlten sich zehn Jahre jünger, weiß er aus Umfragen. Dafür, dass dies auch so bleibt, hatten die Aussteller im KKC viele Angebote dabei. Diese reichten von der Seniorenbetreuung über sportliche Angebote bis zur gesunden Ernährung. Angesprochen wurden dabei, wie es auch Volkert aufzählte, verschiedene Themenbereiche wie Geselligkeit, Mobilität oder Weiterbildung.

Im nächsten Jahr feiert der Seniorenrat seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass will die Interessengemeinschaft eine Fragebogenaktion starten und eine Liste mit den Wünschen der älteren Menschen erstellen, die dann der Bürgermeister bekommt, kündigte Erika Reichert an. Informationen zum Seniorenrat und eine Bildernachlese zum Seniorentag gibt es unter www.seniorenrat-bad-windsheim.de

Gerhard Krämer