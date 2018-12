Inklusion mit Frau Holle und den süßen Schneeflocken

BAD WINDSHEIM - Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Hänsel, Gretel und die Hexe stehen in einer Lebkuchen-Bude auf dem Reichsstädtischen Weihnachtsmarkt und gleich daneben schüttelt Frau Holle ihre Betten auf dem Rathausbalkon aus. "Märchenhafte Weihnachten" verspricht die Veranstaltungsleiterin der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH, Sabine Hahn, für Donnerstag, 20. Dezember. Bisher sind für den Tag der Inklusion bereits rund 330 Schüler angemeldet, die Budenstadt ist von 13 bis 21 Uhr geöffnet und süße Geschenke werden auch verteilt.

In der Adventszeit sind an einigen Häuserfassaden der historischen Altstadt von Bad Windsheim Märchenfiguren zu sehen. Frau Holle und Goldmarie schütteln stets an der Ecke Johanniterstraße/Pastoriusstraße, zum Bürgerbrunnen hin, Betten aus. © Fotos: Stefan Blank



"Die Schneeflocken sind toll", sagt Sabine Hahn und steckt sich eine der schokoladigen Kugeln in den Mund, die sie extra für den Tag der Inklusion kreiert hat. In der Küche von Antje Allraun riecht es nach Lebkuchen, sie legt eine Oblate, auf der die Fassade des Klosterchors sowie die Aufschrift Bad Windsheimer Weihnachtsmarkt zu erkennen ist, auf eines der Herzchen. "Kinder lieben Süßes", sagt Sabine Hahn, "und nicht nur die." Mit Juliane Kisch, Silke Gerhäuser und einigen Helferinnen haben die beiden viele Stunde an ihren Backöfen verbracht, mehr als 300 Lebkuchen gebacken. Neben Krapfen und anderen Leckereien sollen diese an Kinder verschenkt werden. "Wir freuen uns über jedes Kind, das kommt", sagt Hahn. Im Vorfeld haben sich von den Schulen und Kindergärten der Kurstadt schon mehr als 330 Mädchen und Jungs ganz unterschiedlichen Alters angemeldet, um bei der Märchenhaften Weihnacht dabei zu sein.

"Wir haben uns die Aktion auch deswegen überlegt, da Kinder, beispielsweise von der Schule im Aischgrund, sonst keine Chance haben, auf unseren Weihnachtsmarkt zu gehen", sagt Sabine Hahn. An dem "Tag der Inklusion" werden die Busse sie erst später nach Hause bringen. So können sie das Bad Windsheimer Christkind kennenlernen, ab 13.20 Uhr einem Konzert der Franziskus-Schule, ab 15.30 Uhr der Gruppe Lebi-Rock-Friends, um 16.30 Uhr den Delpspatzen oder ab 17.30 Uhr dem Chor der Pastorius-Schule lauschen. Zudem gibt Karlo Reichel als Zauberer Mosche Karlo ab 13.30 und 14.30 Uhr im Klosterchor kostenlose Vorstellungen und ab 18 Uhr zeigt die Celtic-Cross-School eine Stepptanz-Show auf der Weihnachtsmarkt-Bühne.

Lebkuchen-Back-Team bei der Arbeit: Sabine Hahn, Silke Gerhäuser, Juliane Kisch und Antje Allraun belegen die süßen Gaben mit Oblaten.



Seit Oktober läuft die Planung, erzählt Juliane Kisch und Sabine Hahn verrät der WZ vorab einige Besonderheiten: "Es wird eine Fotobox aufgestellt und sechs Märchen spielen eine wichtige Rolle." So wird Frau Holle es vom Rathausbalkon schneien lassen, Hänsel und Gretel stehen in einem aufwendig gestalteten Hexenhäuschen, die Aufforderung "Tischlein deck dich" wird mit Krapfen erledigt, Sterntaler werden verteilt und es gibt Kostproben aus Charlies Schokoladenfabrik.

