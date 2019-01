Investor in Bad Windsheim braucht eventuell mehr Zeit

BAD WINDSHEIM - Was geschieht wann auf dem einstigen, zwischen Johanniterstraße und Schimmelgasse gelegenen Kochbräu-Areal? Um einer Antwort näherzukommen, erläuterte Herbert Blaschke, Geschäftsführer des Grundstückeigentümers und potenziellen Investors Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH, dem Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung den Stand der Dinge. Am Ende blieben offenbar viele Fragen offen.

Das eine will der Stadtrat nicht, das andere kriegt der Investor Isarkies bislang nicht auf die Reihe. So wird es wohl noch eine Weile dauern, bis die Pfützen- und Parkplatzlandschaft zwischen Johanniterstraße und Stellergasse ein grundlegend anderes Bild bietet. Foto: Günter Blank



Wie Bürgermeister Bernhard Kisch im Nachgang des Treffens sagte, erweise es sich als äußerst schwierig, in das Erdgeschoss der geplanten Bebauung den dort vorgesehenen Einzelhandel, etwa einen Bio-Fachmarkt, reinzubringen. Bis Ende dieses Monats soll sich Isarkies nun dazu äußern, wie das weitere Vorgehen aussehen solle.

Bekanntlich bearbeitet Isarkies seit geraumer Zeit zwei vertraglich verwobene Großbaustellen in der Stadt: Am Häspelein sollen ein Aldi-Neubau sowie ein Getränke- und ein Drogeriemarkt entstehen, parallel dazu das einstige Brauereigelände in der Innenstadt entwickelt werden, mit Einzelhandel im Erdgeschoss. Doch während es am Stadtrand flutscht, hakt es im Zentrum. Und eines ist mittlerweile klar: Mit der Fertigstellung eines Rohbaues in der Altstadt, wie er laut Kisch bis spätestens 31. März vertraglich vereinbart und bei Nichterfüllung mit einer von Isarkies zu zahlenden Vertragsstrafe verknüpft ist, wird es nichts mehr werden.

Im Juli vergangenen Jahres freilich hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit einem Bauantrag für ein Gebäude an der Schimmelgasse in der vorgelegten Form sein Einvernehmen verweigert, das Vorhaben damit zumindest auf Eis gelegt. "Der Investor wollte einen Pflock reinhauen", der Ratsmehrheit gefiel dieser aber nicht, fasst Kisch dieses Geschehen zusammen und erklärt zugleich, dass derartige Entscheidungen mitunter schwer zu treffen seien, weil vieles bezüglich der Konsequenzen "nicht in Zahlen zu greifen", sondern "Bauchgefühl" sei.

Und nun? "Eine Stadtentwicklung ist etwas Langfristiges, und wenn die bisherigen Ideen nicht Früchte tragen, dann muss man halt was verändern", deutet Kisch an, dass wohl vieles denkbar, aber nichts gewiss ist bezüglich der gewünschten Umnutzung und Neugestaltung des bisherigen Altstadtparkplatzes. Was keinesfalls bedeuten solle, dass das Projekt am Ende sei. "Der Investor braucht eventuell mehr Zeit", sagt Kisch, immerhin operiere er "in einem extrem schwierigen Marktumfeld". In jedem Fall sei Isarkies gefragt, sich zeitnah zu seinen weiteren Plänen zu äußern, dann könnte der Stadtrat seine Schlüsse ziehen und Beschlüsse fassen, spätestens in der Sitzung am 28. März.

Denkbar sei da vieles: Von Fristverlängerung bezüglich des Baubeginns und Weiterverfolgung des Projekts über Umplanung hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten bis hin zum Rückkauf der Fläche durch die Stadt – dies am besten "für einen Euro", scherzt Kisch, in jedem Fall aber weniger als den Preis, den Isarkies gezahlt hatte.

Zunächst aber ist das Zeitfenster für die Weiterverfolgung der Isarkies-Planung bis Ende März geöffnet. Bis dahin "sollte sich was tun", sagt Bürgermeister Bernhard Kisch.

