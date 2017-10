Investor Isarkies bleibt Bad Windsheim treu

Geschäftsführer Herbert Blaschke dementiert kursierende Gerüchte über Rückzug - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Unternehmensgruppe Isarkies hat in Bad Windsheim Großes vor. Am Ortsrand will die Firma einen Discounter, einen Drogerie- sowie einen Getränkemarkt ansiedeln. Aber auch in der Innenstadt soll kräftig investiert werden. Jetzt kamen allerdings Gerüchte über einen angeblichen Rückzug des Investors auf.

Beim Stadtrundgang mit Bürgermeister Bernhard Kisch vor gut zehn Tagen interessierte die Zuhörer besonders die Entwicklung am Kochbräu-Areal. Dazu brodelt derzeit wieder die Gerüchteküche. Foto: Bastian Lauer



"Um Himmels Willen." Die spontane Reaktion von Herbert Blaschke auf ein Gerücht, das derzeit in der Kurstadt kursiert, zeigt Überraschung und Entsetzen. "Ein ganz starkes Dementi", will er gegen die Aussage setzen, die Firma Isarkies würde sich als Investor vom Kochbräu-Areal zurückziehen. Da sei nichts dran. Im Gegenteil. Endlich könne man an die Umsetzung gehen.

Der Stadtrat hatte – nach teils hitzigen Diskussionen und einer nicht öffentlichen Sondersitzung mit Investor und den Fraktionsspitzen – die Bebauungspläne "Johanniterstraße" und "Im Häspelein" abgesegnet. Damit ist der Weg frei für ein Projekt der Innenentwicklung am früheren Kochbräu-Areal, von dem sich einige viel versprechen, das andere aber durchaus kritisch sehen. Nicht zuletzt wegen der Verknüpfung mit dem nahe dem Kur- und Kongress-Center gelegenen Areal "Im Häspelein", das in Stadtratssitzungen wiederholt als zu schluckende Kröte bezeichnet worden war.

Bereits in der September-Sitzung des Stadtrates waren Bedenken laut geworden, es könnte für den Investor ein Schlupfloch geben, das vermeintlich lukrativere Projekt "Im Häspelein" ohne das schwieriger zu entwickelnde in der Johanniterstraße anzugehen. Entsprechende Gerüchte machten nun die Runde, Isarkies hätte sich vom Innenstadtprojekt offiziell zurückgezogen.

Herbert Blaschke, Geschäftsführer bei Isarkies, weist das weit von sich. Was zurückgezogen werde, sei – als rein formaler Akt – das Angebot für das Areal "Im Häspelein", was jedoch nicht bedeute, dass dort nicht gebaut wird. Es gebe sogar bereits unterschriebene Verträge: mit dem Lebensmitteldiscounter Aldi, mit der Drogerie-Kette dm und dem Getränkemarkt Sagasser. Dieser Widerruf des Angebots sei notwendig, damit die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht zurücktreten und anschließend die beiden Projekte gemeinsam verwirklicht werden können, wie Blaschke erklärte. Nach WZ-Informationen werden sich die Stadträte damit am Mittwoch in einer nicht öffentlicher Sondersitzung beschäftigen.

"Wir setzen jetzt planmäßig das um, was im Stadtrat beschlossen wurde", sagte der Isarkies-Geschäftsführer zum Vorgehen. Dazu gehöre auch, dass Verträge unterzeichnet wurden: ein städtebaulicher und einer, der die Koppelung der Projekte regelt, sowie der Kaufvertrag für das Kochbräu-Areal. Die beiden Vorhaben sollen möglichst parallel abgewickelt werden, betonte Herbert Blaschke, rein schon aus Kostengründen. Ideal wäre ein Baubeginn im Frühjahr 2018, doch lieber gehe es etwas später los, dafür passten dann die Mieter im Kochbräu-Areal genau. Es gebe Gespräche mit Interessenten, sagte er.

Zu den Gerüchten, dass es eine Lücke in den Verträgen gebe, zeigte Blaschke sich irritiert darüber, dass Isarkies zugetraut werde, so etwas auszunutzen. Es gebe keine Vorfälle, die das nahelegten, betonte er mit Verweis auf den guten Ruf der 1995 gegründete Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. KG.

Seit sechs Jahren arbeite er an dem Projekt und ist froh, dass es nun vorangehe. "Wir ziehen uns nicht zurück", stellte er noch einmal klar. Bürgermeister Bernhard Kisch wollte zu den Gerüchten nicht im Detail Stellung nehmen. "Zu Grundstücksangelegenheiten werde ich keine Aussage treffen", stellte er klar. Diese würden nicht öffentlich behandelt, so wie es sein müsse. Im Nachhinein gebe er gerne Auskunft.

Claudia Lehner