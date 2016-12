Ipsheim: 27-Jähriger schlägt und beißt Polizisten

Auf einer Halloweenparty wurde der Mann aggressiv - 01.11.2016 15:17 Uhr

IPSHEIM - Bei einer Halloweenfeier hat ein 27-Jähriger offenbar zu viel Alkohol getrunken und wurde daraufhin aggressiv. Nachdem er erst auf den Sicherheitsdienst los ging, machte er auch vor den Polizeibeamten nicht halt.

In der Nacht zum Dienstag schlug ein 27-Jähriger auf einer Halloweenfeier in der Festhalle Ipsheim auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein. Der Sicherheitsdienst hielt den betrunkenen Mann daraufhin fest, bis die Polizei kam.

Als die Polizisten vor Ort waren, schlug der Mann auch einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Dieser leidet nun unter Kopfschmerzen und einer Schwellung am Auge. Der Mann war so agressiv, dass weitere Polizeistreifen zur Unterstützung eingesetzt wurden. Er beleidigte die Polizisten und biss einem durch den Handschuh in die Hand. Der 27-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und muss sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten, so die Polizei.

bet

