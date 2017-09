Ipsheim lädt zum Wein-Wander-Tag und Weinfest ein

Winzer bieten Genüsse für alle Sinne - 31.08.2017 20:52 Uhr

IPSHEIM - Unter dem Motto "Genuss mit Weitblick" laden die Ipsheimer Winzer am Sonntag, 3. September, zum Ipsheimer Wein-Wander-Tag am Fuß der Burg Hoheneck ein. Weinkönigin Anna Putz wird ihn um 11 Uhr "An der Sonnenuhr" eröffnen. Dort startet um 11.30 eine fachkundige Weinbergsführung mit imposanten Ausblicken in das Aischtal.

Ipsheims Weinkönigin Anna Putz wird den Wein-Wander-Tag und das Weinfest als Genuss-Höhepunkte der Saison eröffnen. Foto: Harald Munzinger



Sechs Stationen - so genannte "Weinnester"- laden mit einer ebenso reichlichen Auswahl an fränkischen Speisen wie regionalen Weiß- und Rotweine, musikalischer Unterhaltung und allerlei Attraktionen unter dem Motto "Schauen, wo der Wein wächst" zur Wander-Rast unterhalb der Burg Hoheneck ein. "Lassen Sie bei Ihrer Wanderung oder in geselliger Runde keine ausgewählten Weine und fränkische Köstlichkeiten aus" laden der Weinbauverein und die Winzer zum genussreichen Tag in fröhlicher Runde und mit herrlichem Panoramablick ein. Weinfreunde können bequem mit der Bahn anreisen. Los geht es in Erlangen ab 9.44 Uhr (Treffpunkt in der Bahnhofshalle) mit der S-Bahn nach Fürth, von Nürnberg Hbf ab 10.05 mit der R1 (Treffpunkt uns in der Westhalle). Die R1 fährt dann in Fürth Hbf ab 10.11 Uhr. Die Ankunft in Ipsheim ist um 10.58 Uhr, wo man gemeinsam zum 11 Uhr zum Weinberg aufbricht. Die Rückfahrt ist bis 21 Uhr immer zur vollen Stunde möglich.

Wein-Wander-Weg 1996 eröffnet

Am 1. September 1996 war der Ipsheimer Wein-Wander-Weg Burg Hoheneck, der die gesamten Weinbergwege umfasst, mit dem 1. "Wein-Wander-Tag" offiziell eröffnet worden. Mit diesem Novum im mittelfränkischen Weinbaugebiet wollte man Wanderfreunde und Liebhaber des fränkischen Weins gleichermaßen ansprechen, so der Vorsitzende des Weinbauvereins, Rudolf Fähnlein. Die Wanderer können zwischen drei verschiedenfarbig markierten Routen in der 35 Hektar umfassenden Rebfläche wählen. Eine sechs Kilometer lange Wanderroute führt um die gesamte Rebanlage (Dauer etwa eineinhalb Stunden). Die leichte Wanderroute umfasst vier Kilometer und weist keine größeren Steigungen auf. Ferner kann man beliebige Routen auf den neun Kilometer langen, gut ausgebauten Weinbergswegen wählen.

An den markierten Wanderwegen durch die reizvolle Landschaft mit ihren weitläufigen Wäldern informieren Hinweistafeln über die jeweils gegenüberliegenden Rebsorten, über den naturnahen Weinbau, das Bodenrelief und über die im Besitz der Stadt Nürnberg befindliche Burg Hoheneck. Die gepflegten Weinberge, eingerahmt von Gehölzsäumen und ökologisch wertvollen Magerrasenflächen, laden das ganze Jahr über zu erlebnisreichen Wanderungen ein, die mit einem Schoppen "Ipsheimer Burg Hoheneck" gekrönt werden können, denn an schönen Sonn- und Feiertagen werden durch die Mitglieder des Weinbauvereins direkt in den Weinbergen im Bewirtungshaus "Weinnest" Gäste aus Nah und Fern original regional verwöhnt.

Drei Tage wird Weinfest gefeiert

Nur eine knappe Woche nach dem "WeinWanderTag" wird zum letzten Weinfest der Saison mit Wein- sowie musikalischen und kulinarischen Spezialitäten vom 8. bis 10. September ins Festzelt am Ipsheimer Sportplatz eingeladen. Zur Eröffnung mit der Weinkönigin Anna Putz am Freitag spielt erstmals die bekannte Weinfestband "Störzelbacher one & six" auf, die nach Ankündigung des Weinbauvereins "garantiert alle, egal ob jung oder jung geblieben, begeistern werden".

Eine echte Weinparty gibt es am Samstag um 20 Uhr mit den "Großlangheimer Musikanten". An diesem Abend werden die Ipsheimer Winzer ihre Gäste vor allem mit Weinen des aktuellen Jahrgangs 2016 bewirten. In der "Weinbar" erwartet diese darüber hinaus eine Auswahl exzellenter Kabinett- Spätlese-und Ausleseweine sowie Winzer-Secco von innovativen Ipsheimer Winzern. Am Sonntag, 10. September, gibt es ab 14 Uhr bei Wein, Kaffee und Kuchen konzertante und stimmungsvolle Unterhaltung durch den "Musikverein Ipsheim" bis in die Abendstunden hinein.

Wenn die Feste gefeiert sind, heißt es für die Winzer in den Weinlagen und -kellern feste zu arbeiten, wenn die neue Ernte eingebracht wird.

