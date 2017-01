Jahresauftakt bei der Frauen Union in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung im Vorjahr führt der Kreisverband der Frauen Union wiederum einen "Jahresauftakt" durch. Vorsitzende Renate Ixmeier lädt dazu am Freitag, 13. Januar, um 18 Uhr in das Bad Windsheimer "Kurhotel Späth" ein.

Kreisvorsitzende Renate Ixmeier lädt zum "Jahresauftakt" der Frauen Union ein. © Harald Munzinger



Nach einem gemeinsamen Abendessen wird den Gästen ein unterhaltsames Programm geboten. So wird die Autorin Christa Wagner, ehemals Rektorin der Grundschule Sugenheim, im ersten Teil aus ihrem Buch "Kinderraub" lesen und im zweiten Kurzgeschichten vortragen.

Das Saxophonensemble der Kreismusikschule umrahmt den Abend musikalisch, zu dem auch Landrat Helmut Weiß erwartet wird.

Vorsitzende Ixmeier blickt auf die Ereignisse des letzten Jahres zurück und stimmt auf die anstehenden Wahljahre für Bundestag, Landtag und Europaparlament ein. Sie ist stolz auf einen starken Kreisverband der größten Volkspartei in Bayern, die in Städten und Gemeinden fest verwurzelt sei.

Überall im ganzen Landkreis engagierten sich politisch interessierte Menschen in der CSU und "tragen zum einzigartigen Erfolg unserer Region bei". Die Mandatsträger der Union nähmen ihre Aufgaben für einen starken Landkreis sehr ernst und "packen alles an, zum Wohle der Bürger", nach dem Unionsslogan eben "näher am Menschen".

Mit rund 25.500 Mitgliedern ist der Landesverband der Frauen Union die zweitgrößte Arbeitsgemeinschaft der CSU. Sie verteilen sich auf zehn Bezirks-, 105 Kreis- und 564 Ortsverbände.

Aktuelle Themen sind unter anderem die Mütterrente und Ganztagsbetreuung, der Zukunftsberuf Hauswirtschaft und die häusliche Pflege, die Telemedizin sowie der gleiche Lohn für gleiche Arbeit und der Schutz vor sexuellem Missbrauch.

Viele der im FU-Kreisverband aktiven Frauen sind auch ehrenamtlich auf vielfältige Weise engagiert. Sieben von ihnen wurden erst im Dezember mit dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten unter anderem für ihren Einsatz beim Frauennotruf ausgezeichnet, den sie vor 26 Jahren mitbegründet hatten.

Zu empfohlenen umweltbewussten Fahrgemeinschaften können sich Interessenten bei der jeweiligen FU-Kreisvorsitzenden anmelden.

Harald J. Munzinger