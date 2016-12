Jahresrekord: Über 450.000 Besucher in Franken Therme

BAD WINDSHEIM - Neuer Jahresrekord in der "Franken-Therme Bad Windsheim". Zehn Tage vor dem Jahreswechsel wurden bereits knapp 10.000 Besucher mehr gezählt, als im Vorjahr. Die bisherige Rekordmarke von 442.284 Badegäste aus dem Jahr 2013 brach die Familie Weiß aus Gunzenhausen.

Die Frankentherme lockt mit Möglichkeiten zur Entspannung und viel Ruhe. © Studio Waldeck



Elfriede und Wolfgang Weiß wurden mit Sohn Jochen von Geschäftsführer Hubert Seewald mit seinem Mitarbeiterteam in der Eingangshalle mit Blumen und einem Präsent sowie dem kostenlosen Thermeneintritt für den ganzen Tag überrascht. So fühlten sie sich denn auch "wie an Weihnachten" und konnten das Glück kaum fassen, das sie einem Zufall verdankten. Denn eigentlich war nach rund zweijähriger Pause in der letzten Woche der Besuch in der "Franken- Therme" geplant, ist aber an der Arbeit auf dem Bauernhof in Gunzenhausen-Laubenzedel gescheitert.

Jetzt sollten sie als Rekordbrecher Thermengeschichte schreiben: Elfriede (57) und Wolfgang Weiß (60) mit Sohn Jochen (31), die eine Stunde Fahrt in Kauf nahmen, um mal wieder in den warmen Becken zu entspannen und den Salzsee zu genießen. Hin und wieder nehme man sich Zeit dafür, ließen sie vor laufender Kamera wissen, die den Jahresrekord der Therme dokumentierte, die im Dezember 2005 eröffnet worden war und im ersten Betriebsjahr 2006 mit 270.576 Besuchern bestätigte, dass Mittelfrankens einziges Heilbad einen Gästemagnet geschaffen hat, der stetig seine Zugkraft steigerte.

Erneut Millioneninvestitionen

Die war in erster Linie dem Salzsee, aber auch laufenden Verbesserungen und Erweiterungen zu verdanken, die sich durch den starken Zuspruch bedingten und auch weiter geplant sind. So wird es im Januar nächsten Jahres in die konkreten Planungen für die Erweiterung des Solebereiches mit einer neuen Badehalle und einem weiteren Ruhehaus, einem neuen Außenbecken sowie neuen Zugang zum Salzsee gehen, ließ Geschäftsführer Seewald wissen.

Zudem sieht das Konzept die Teilung des Salzsees in ein Kalt- und das überdachte Warmbecken vor. Auf 6,5 Millionen Euro belief sich der erste, sicher schon überholte Kostenvoranschlag.

Thermengeschäftsführer Hubert Seewald hieß mit Elfriede und Wolfgang Weiß sowie Sohn Jochen (v. l.) die Familie aus Gunzenhausen willkommen, die mit dem neuen Jahresrekord das jüngste Kapitel der Bad Windsheimer Thermengeschichte schrieb. © Harald Munzinger



In diesem Jahr war ein neuer Verbindungsgang gebaut und die Technik erweitert worden. Die Überlastung vor allem an den Wochenenden zwingt nach Auskunft Seewald dazu, den Saunabereich mit einer zweiten großen Aufgusssauna und neuer Gastronomie zu erweitern. Das Raumkonzept muss aber erst durch die Gremien und wie die Erweiterung des Solebereiches durch die Zuschussinstanzen, sodass mit Baumaßnahmen erst 2018 gerechnet wird.

4.444.444 Badegäste gefeiert

In diesem Jahr hatte es mit dem 4.444.444-sten Gast schon einmal Grund zum Feiern gegeben, nachdem man am 30. Oktober 2015 die Schallmauer von vier Millionen Besuchern durchbrochen hatte. Der Zweimillionste hatte am 18. März 2011, der Dreimillionste am 4. Juli 2013 das Kassenkreuz passiert. Weitere markante Daten der Erfolgsgeschichte "Franken-Therme" waren 378.817 Gäste bereits im zweitem Betriebsjahr und erstmals über 400.000 im Folgejahr.

Dem Rekordjahr 2008 mit 423.345 Besuchern waren zwei etwas schwächere Jahre (401.495/415.923) gefolgt, ehe die Statistikkurve wieder über 429.956 und 438.419 (2001/2012) auf die bisherige Rekordmarke 442.284 stieg. Nun ist auch diese mit der Familie Weiß und einigen Hundert weiterer Thermengästen an diesem Tag Geschichte.

Den bisherigen Tagesrekord hatte es mit 2361 Badegästen am 3. Januar 2014 gegeben, zwei mehr als am 1. November 2013 und 21 mehr als am Dreikönigstag 2012. Dem Monatsrekord mit 45.442 Thermenbesuchern hält der Januar 2012, der die 45.044 im August 2010 übertroffen hatte.

Das Rekordjahr 2016 hängt für Thermengeschäftsführer Hubert Seewald ganz eng mit der Wetterlage zusammen. Der weitgehend schneefreie Winter sorgte für starke erste Monate und der bis in den Frühherbst aprillaunische Sommer sorgte bei den Freibädern für Frust, stattdessen für Lust auf den Thermenbesuch. Positiv ausgewirkt hat sich zudem die Erweiterung des "Wohnmobilhafens" um 40 Stellplätze wiederum in der Wechselbeziehung zum "ausgesprochenen Thermenwetter".

Harald J. Munzinger