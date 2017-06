Jogger aufgepasst: Bussarde sind wieder im Anflug

Raubvögel verteidigen ihre Brut und sehen in Läuferinnen und Läufer eine Gefahr - vor 33 Minuten

NÜRNBERG/BAD WINDSHEIM - Raubvogel-Attacken auf Läuferinnen und Läufer sind längst keine Seltenheit mehr. Auch 2017 häufen sich in diesen Tagen wieder die Meldungen von Joggern, die vornehmlich von Mäusebussarden attackiert wurden. Nicht ungewöhnlich meinen die Experten vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und raten zu Vorsichtsmaßnahmen.

Ein Mäusebussard. Zurzeit passt der Greifvogel gut auf seinen Nachwuchs auf.



Sie kommen überraschend, lautlos und ohne Vorankündigung. Plötzlich ein Rauschen am Hinterkopf und im schlimmsten Fall ein unerwarteter Hieb, als ob jemand einem mit einem Knüppel einen Schlag versetzt. Für Joggerinnen und Jogger ist der Angriff von Mäusebussarden und anderen Greifvögel häufig ein Ereignis, das einem den Schreck in die Glieder fahren lässt, da er so unvermittelt erfolgt.

Dennoch sind solche Scheinangriffe ab Mitte Juni nichts Ungewöhnliches. Die Brutpflege der Bussarde ist in dieser Zeit im vollen Gange und die Raubvögel verteidigen ihren Nachwuchs im wahrsten Sinne mit Zähnen und Klauen. Dabei beschränken sich die Vögel nicht auf einen Angriff sondern starten mehrere Attacken, bis sich der Läufer aus dem Revier verzogen hat.

Derzeit liegen erste Meldungen aus Bad Windsheim vor, wo ein Jogger auf einem Feldweg in der Nähe des Ortsteils Külsheim von gleich zwei Mäusebussarden angegriffen wurde. In den kommenden Tagen und Wochen werden sicher noch mehr Läuferinnen und Läufer in der Region ähnliche Erfahrungen machen. Überraschenderweise gab es in der Vergangenheit keine Berichte über Angriffe von Spaziergängern oder Radfahrern.

Für den Landesbund für Vogelschutz (LBV) gibt es keine eindeutige Erklärung für dieses Phänomen. Es wird vermutet, dass die Geschwindigkeit der Jogger Auslöser dafür sind. Spaziergänger sind zu langsam, Radfahrer zu schnell unterwegs.

Die Fachleute empfehlen im übrigen einen langsamen Rückzug aus dem Reviergebiet. Ein schnelles Davonrennen würde nur das Gegenteil auslösen, da die Vögel dies als Flucht ansehen und weitere Angriffe starten, so der LBV. Besser sei es, sich zwar zügig, jedoch nicht zu schnell aus dem Revier zu entfernen. Außerdem empfiehlt der LBV, bei einem Angriff einen Stock oder Regenschirm über den Kopf zu halten, da man dadurch größer wirke und der Vogel meistens den höchsten Punkt angreife.

Allgemein sollten Gebiete von brütenden Bussarde gemieden werden, raten die Artenschutzexperten. Die Brut- und Aufzuchtzeit kann je nach Witterung bereits Ende Mai beginnen und bis Juli andauern.

